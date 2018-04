Matteo Gentili, concorrente Grande Fratello 2018/ L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto riparte dalla D'Urso

Matteo Gentili, concorrente del Grande Fratello 2018: l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto sbarca nella casa più famosa d'Italia e riparte di Barbara D'Urso.

Matteo Gentili è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello 2018. L’annuncio è stato dato direttamente da Barbara D’Urso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque. La conduttrice del reality che parte ufficialmente stasera, su canale 5, lo ha presentato come un bellissimo calciatore che ha vissuto un’importate storia d’amore durata quattro anni e che il pubblico ha già visto nelle sue trasmissioni. Matteo Gentili, infatti, è l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, naufraga dell’Isola dei Famosi 2018. Durante l’avventura della sua ex in Honduras, Matteo Gentili è stato più volte ospite di Barbara D’Urso a cui ha raccontato i retroscena della sua storia con l’attuale fidanzata di Francesco Monte, finita poco prima che lei partisse per l’Isola. Occhi di ghiaccio, faccia da bravo ragazzo, Matteo Gentili riparte dalla casa del Grande Fratello 2018 dove potrebbe anche ritrovare l’amore. Ad auguraglielo è anche la Di Benedetto che, tuttavia, preferisce non commentare la scelta del suo ex di partecipare al reality.

MATTEO GENTILI CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2018: ECCO CHI E’

Matteo Gentili nasce a Viareggio il 21 agosto 1989. Sin da bambino comincia a giocare a calcio e a 12 anni già militava nelle file del Margine Coperta, vivaio per aspiranti calciatori dell'Atalanta. Nel 2006 ha giocato con la Primavera della squadra orobica e ha anche esordito in serie A. Attualmente è un tesserato del Real Forte Querceta. Ha deciso di prendersi una pausa dal calcio per vivere l’avventura del Grande Fratello 2018. Ha una grande passione per i tatuaggi e tra i tatoo che ha sul suo corpo spicca un Pokemon, precisamente un Magikarp. Oltre al calcio, ama anche la box ed è un fan di Ligabue. Entra nella casa più famosa d’Italia da single. Riuscirà a trovare l’amore e a dimenticare definitivamente Paola Di Benedetto? Dalla sua ha l'indiscutibile bellezza e la faccia da bravo ragazzo: basteranno per far perdere la testa ad una delle sue coinquiline?

