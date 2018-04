Meghan Markle, chi è davvero la fidanzata del Principe Harry/ Parla Andrew Morton, il biografo di Lady Diana

Meghan Markle, chi è davvero la fidanzata del Principe Harry: ad un mese dal matrimonio dell'anno, Andrew Morton, il biografo di Lady Diana, svela nuovi retroscena.

17 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markel e Principe Harry

Meghan Markle diventerà ufficialmente la moglie del Principe Harry il prossimo 19 maggio. Il matrimonio, già definito il più atteso dell’anno, coronerà il grande amore tra l’ex attrice e il secondogenito di Carlo D’Inghilterra. Da quando è stato annunciato il fidanzamento ufficiale, Meghan Markle ha conquistato il cuore dei sudditi inglesi con la sua bellezza, il suo sorriso e la sua grande generosità. Di Meghan Markle, in questi mesi, è stato detto di tutto, ma chi è davvero la futura moglie del Principe Harry? A svelare qualcosa in più sulla donna che ha convinto la regina d’Inghilterra a rompere le tradizioni è Andrew Marton, colui che negli anni ’90 rivelò dettagli importanti sulla vita di Lady Diana e che, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, ha parlato della Markle. “Meghan è sempre stata una persona molto riflessiva e il fatto che 24 ore dopo aver conosciuto Harry sia partita con lui fa pensare che il loro sia proprio un amore genuino. È una donna dalla grande personalità e abituata a non guardarsi mai indietro, come del resto ha fatto con il primo marito al quale dopo la fine del matrimonio ha rispedito la fede nuziale per posta”, afferma il biografo di Lady Diana. La vita a corte, per Meghan Markle, tuttavia, non sarà tutta rose e fiori. Secondo Marton, sarà soprattutto uno il momento più difficile che dovrà affrontare: “Credo che sarà la maternità: i rapporti con la sua famiglia d'origine non sono affatto buoni, è cresciuta praticamente da sola e anche in futuro non avrà aiuti da loro”.

MEGHAN MARKLE E LA SOMIGLIANZA CON LADY DIANA

A colpire il Principe Harry, secondo quanto racconta Andrew Marton al settimanale diretto da Alfonso Signorini, oltre alla bellezza, sarebbe stata l’attenzione che Meghan Markle ha per le persone più bisognose e il suo grandissimo impegno nelle cause umanitarie. “Quella con Harry direi proprio che è una favola e l'hanno confermato anche le mie fonti a Palazzo. Lui è molto orgoglioso di Meghan e il fatto che sia assolutamente rapito da lei si vede anche in pubblico. La Markle è stata un'attivista fin da bambina e anche una femminista convinta, impegno che l'ha portata a diventare ambasciatrice Onu per l'uguaglianza del genere” – spiega Morton che svela i punti in comune che Meghan avrebbe con Lady Diana – “E questa attitudine la fa assomigliare molto a Diana, ma non è l'unico aspetto: io credo che le due siano legate in qualche modo, che ci sia stato una specie di passaggio del testimone con la mamma di Harry, morta proprio a 36 anni, la stessa età in cui Meghan entra a far parte della famiglia reale”.

