NEED FOR SPEED/ Su Rai 4 il film con Aaron Paul e Imogen Poots (oggi, 17 aprile 2018)

Need for Speed, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Aaron Paul, Imogen Poots, Dominic Cooper, alla regia Scott Waugh. La trama del film nel dettaglio.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

il film action in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE RAMON RODRIGUEZ

Need for Speed, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 23.15. Una pellicola action che è stata diretta nel 2014 da Scott Waugh, regista americano famoso per aver curato la regia di altri film d'azione del calibro di Act of Valor e L'ultima discesa. Anche la sua carriera d'attore è costellata di successi, in pellicole come Soluzione estrema, XXX, The specialist e L'uomo bicentenario. Nel cast di Need for Speed troviamo Aaron Paul, Imogen Poots, Dominic Cooper, Ramón Rodríguez, Kid Cudi, Rami Malek e Michael Keaton. Ad interpretare il personaggio principale di Tobey Marshall è Aaron Paul, apparso in Codice 999, L'ultima casa a sinistra e Bad Girls. L'intera trama di Need for Speed trae ispirazione dall'omonimo videogioco dei primi anni 2000. Per rendere il più realistica possibile la narrazione, il cast di produttori di Need for Speed scelse di non fare ricorso a tecnologie digitali per le riprese. Fu dunque necessario utilizzare autovetture il più simili possibile a quelle presenti nel videogioco. Nell'intera fase di realizzazione della pellicola oltre cento macchine vennero completamente distrutte. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEED FOR SPEED, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Tobey, dopo la morte di suo padre, ha ereditato l'officina di famiglia dove ogni giorno aggiusta e costruisce straordinarie macchine da corsa. Il giovane, oltre ad essere un eccellente meccanico, è anche un ottimo pilota. Grazie alle sue abilità alla guida riesce infatti a vincere una lunga serie di gare clandestine che gli permettono di sanare tutti i debiti lasciti da suo padre quando era ancora in vita. La situazione inizia però a diventare pericolosa quando Tobey accetta di partecipare a gare con vetture non omologate e nel bel mezzo di una corsa il suo amico Pete perde tragicamente la vita. Tobey è così costretto a scontare due anni di reclusione. Tornato in libertà, il giovane inizia a pianificare una terribile vendetta contro Dino Brewster, colui che lo ha inserito nel giro delle gare clandestine e spintonato volutamente l'auto di Pete durante la corsa, provocandone la morte.

