OMBRE ROSSE/ Su Iris il film con John Wayne e Claire Trevor (oggi, 17 aprile 2018)

Ombre rosse, il film in onda su Iris oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: John Wayne, Claire Trevor e Thomas Mitchell, alla regia John Ford. La trama del film nel dettaglio.

Ombre rosse, il film in onda su Iris oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola western che ha potuto contatre della partecipazione di John Wayne e Claire Trevor nei panni dei due personaggi protagonisti, Henry e Dallas. La pellicola è stata diretta nel 1939 da John Ford, uno dei registi statunitensi nella cinematografia western degli anni 50 e 60. Collaborando con alcuni dei più grandi artisti dell'epoca, Ford ha portato al successo film come La croce di fuoco, Il re dell'Africa, Uomini alla ventura e La conquista del West. Ombre rosse è considerato un vero e proprio capolavoro western, se non addirittura la più bella produzione cinematografica del genere di tutti i tempi. Parte della trama trae ispirazione da una storia western che apparì su una rivista dell'epoca e che attirò l'attenzione di John Ford. Nel 1939 il genere western non era ancora particolarmente apprezzato, tanto da essere considerato decisamente poco interessante dal grande pubblico. Fu proprio il successo di Ombre Rosse a rivitalizzare nuovamente la percezione del cinema western, che tornò a farla da padrone nella cinematografia dell'epoca. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OMBRE ROSSE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La tribù degli Apache è più che mai agguerrita e sta pianificando un sanguinoso attacco ai danni dell'esercito statunitense. La notizia scuote i vertici militari americani che pongono in essere una serie di precauzioni e misure di sicurezza anche per salvaguardare la popolazione civile. Nonostante gli avvertimenti ed il pericolo imminente, un gruppo decisamente eterogeneo di civili decide di intraprendere un viaggio in treno, convinti che l'esercito proteggerà la loro incolumità. Le loro aspettative vengono però disattese, quando la tribù indiana attacca il convoglio ferroviario sul quale viaggio senza alcuna pietà. Il gruppo formato da Ringo, Dallas, Peckock e Lucy deve unire le forze per contrastare l'attacco nemico.

