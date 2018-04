Patrizia/ Chi è? Sarà lei la bella della nuova edizione del Grande Fratello 2018?

Patrizia, chi è? La bolognese di 22 anni è sicuramente bellissima. Sarà lei a conquistare il cuore dei maschietti all'interno della casa più famosa della televisione? (Grande Fratello 2018)

17 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Patrizia, Grande Fratello 2018

Neanche è iniziato il Grande Fratello 2018 che abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con quella che potrebbe essere la bella dell'edizione, Patrizia. La ragazza si è confrontata con Danilo e Matteo Gentili che sono stati i primi a entrare in casa. Il simpatico 31enne romano che cerca l'amore però l'ha già liquidata sottolineando che gli sembra essere una ragazza che un po' ''se la tira''. Dall'altra parte invece abbiamo Matteo Gentili che è davvero un bel ragazzo e sembra subito avere voglia di approfondire la conoscenza con Patrizia. Non sappiamo però se la ragazza è fidanzata o meno, di certo farà perdere la testa a molti concorrenti visto che oltre ad essere bellissima sembra avere anche un gusto al di fuori della norma, il suo modo di vestire semplice e al tempo elegante ha generato infatti già i primi commenti sui social network della serata.

SARÀ LEI LA BELLA DELL'EDIZIONE?

La terza a entrare nella casa del Grande Fratello 2018 è Patrizia. Si tratta di una bellissima ragazza di 22 anni bolognese dallo sguardo magnetico. È la prima che riesce, dopo due tentativi andati a vuoto da due uomini, ad aprire la porta diventando concorrente ufficialmente del reality show. La ragazza sottolinea di essere una brava ballerina e viene chiamata a fare una piccola esibizione sulle note di Despacito fuori dalla casa. Non si nasconde e svela di essere letteralmente una figlia di papà che ha avuto a disposizione tutti i mezzi possibili per riuscire a vivere la sua vita al massimo. Saranno numerose le privazioni che dovrà provare all'interno della casa più famose della televisione e vedremo se questo per lei sarà un problema anche nei confronti degli altri inquilini protagonisti della trasmissione. Di certo però l'inizio del Grande Fratello 2018 ha messo subito i fari su di lei.

