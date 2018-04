Pomeriggio 5/ Oggi, 17 aprile, puntata registrata. Barbara d'Urso non è in diretta

Oggi, martedì 17 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso. La puntata sarà registrata alle 13.30.

Oggi, martedì 17 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d’Urso che eri ha fatto compagnia a 1.976.000 spettatori con il 20.1% di share nella prima parte, a 2.237.000 spettatori con il 20.5% nella seconda parte, e a 2.099.000 spettatori con il 17.5% nella terza. Diversamente dal solito, però, la puntata di oggi sarà registrata dalle 13.30, come ha rivelato ieri su Twitter il giornalista Davide Maggio. Evidentemente la preparazione della prima puntata del Grande Fratello 15 richiede tempo e impegno e Barbara non può andare in onda fino alle 18.45, orario in cui tendenzialmente finisce Pomeriggio 5. Sarà da capire se la puntata di martedì sarà sempre registrata nei due mesi di Grande Fratello. Per la vulcanica Barbarella oggi inizia una nuova sfida: dopo 15 anni torna al timone del reality più longevo della tv. “Non è facile condurre tre programmi, tra Milano e Roma, e non rinunciare a fare la madre di due meravigliosi figli”, ha detto la conduttrice al Corriere della Sera. La d’Urso riuscirà nell’impresa?

Pomeriggio 5: puntata registrata

Ieri Pomeriggio 5 ha inaugurato uno studio nuovo (simile all’originale), a Cinecittà, da cui Barbara d’Urso andrà in onda il lunedì e il martedì, in modo da essere più vicina allo studio del reality. “La domenica faccio a Milano le 5 ore di Domenica Live, poi di notte corro e vado a Roma: la mattina faccio le prove del Grande Fratello, il pomeriggio faccio la diretta di Pomeriggio Cinque, la notte faccio le prove del Grande Fratello. La mattina del martedì faccio le prove del Grande Fratello, poi cambio studio, vado a fare la diretta del pomeriggio, poi cambio studio e vado a fare la diretta del Grande Fratello. Poi la mattina dopo, vado, prendo il treno, torno a Milano e faccio Pomeriggio Cinque”, ha racconto la conduttrice a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Oggi senza dubbio a Pomeriggio 5 si parlerà di Grande Fratello e il popolo del web si chiede se ci sarà spazio per l’Isola dei famosi che si è conclusa proprio ieri sera: “Sto vivendo in attesa della puntata di domani di #pomeriggio5 dove Barbarella snobberà il vincitore dell’#isola, i finalisti, la Marcuzzi, il mondo, per parlare del SUO #GF che inizia domani. Pronti per il caffeuccio?”, ha scritto un utente su Twitter.

