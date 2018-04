QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni 17 aprile 2018: Caterina salverà gli Strano dal carcere?

Questo nostro amore 80, anticipazioni del 17 aprile 2018, in prima Tv su Rai 1. Gli Strano vengono arrestati a causa di Caterina. Vittorio fa una nuova mossa.

Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta su Rai 1

QUESTO NOSTRO AMORE 80, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 17 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio della fiction Questo nostro amore 80 in prima tv assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è arrivato il momento di partire per Vittorio e Salvatore, ma il viaggio non andrà come previsto. Clara infatti è accora arrabbiata con Michele e nasconde il suo vero sentimento per il ragazzo, mentre Ciccio fa l'errore di rivelare a Giacomo che a volte le ragazze innamorate si comportano come la sorella. La famiglia fa sosta poi in un autogrill, dove Vittorio cerca ancora di convincere l'amico ad abbandonare l'idea dei bunker. I due però vengono interrotti da un piccolo incidente in bagno di Rosa, mentre Giacomo ne approfitta per chiamare Michele e rivelargli la verità su Clara. Quest'ultima s'infuria di contro con Ciccio, a cui smette di rivolgere la parola. Prima di partire, Vittorio danneggia di proposito il motore del camper per evitare di raggiungere la Svizzera, ma quando Salvatore lo scopre si infuria con l'amico. Benedetta invece ha modo di mostrare le proprie capacità a Fabrizio, anche se contro corrente rispetto.

Il fotografo le propone quindi di seguirlo in Inghilterra, ma Benedetta cerca di prendere tempo per capire come dirlo a Bernardo. Quest'ultimo invece è sempre più vicino ad Alba, che approfitta dell'assenza della moglie per parlargli. Dopo aver perso di vista Rosa, Salvatore decide di proseguire il suo viaggio da solo con la figlia. Una frase poco carina del venditore nei confronti di Rosa fa intuire però al padre che Vittorio aveva ragione. La famiglia si sposta quindi ancora una volta verso Torino, ma il pensiero di Vittorio va ancora ad Anna, che cerca di contattare con ogni scusa. Nel frattempo, Ettore approfitta di un pranzo con la compagna per chiedere la sua mano e riceve un sì. I due decideranno di non informare subito la notizia, ma causa della madre di Anna le figlie lo vengono a sapere. Vittorio invece travisa tutto ed al ritorno di Ettore cerca di chiarire la situazione: non prenderà mai il suo posto in famiglia. Dopo essersi avvicinata di molto a Marchisio, Teresa riceve in regalo una spilla dall'ingegnere ed anche se cerca di nasconderla, Salvatore lo scopre e va su tutte le furie. La donna riesce invece a non far capire al marito di aver aggiustato l'auto per via di un piccolo incidente avvenuto poco prima. Prima di scoprire la verità, Vittorio ha una forte lite con Ettore e crolla del tutto quando emerge che Anna ha accettato la sua proposta. Decide poi di scusarsi con il rivale per via della sua reazione, mentre Benedetta entra ancora in contrasto con Bernardo, anche per via di Alba. Dopo essere sfuggita alla Polizia, Caterina trova ospitalità grazie ad un invito a cena in famiglia: la ragazza però decide di tradire la fiducia di Ciccio e con la scusa del bagno nasconde il braccialetto in casa.

ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2018, EPISODIO 4

Gli Strano dovranno scagionarsi dalle pesanti accuse quando le autorità troveranno il braccialetto di Caterina in casa. L'ingegnere ricorda infatti con chiarezza che il gioiello è identico a quello che portava il giorno dell'aggressione uno dei due criminali. Gli Strano non riusciranno però a dimostrare la loro innocenza e verranno arrestati in massa. Vittorio invece decide di fare un nuovo tentativo per conquistare Anna, approfittando del fatto che non sia ancora rientrata in città. Parte così alla volta di Boston, ma rimane bloccato a causa della neve. Anna invece riesce a ritornare in famiglia, mentre Caterina decide di confessare per evitare che Ciccio finisca nei guai a causa sua. In base agli ultimi eventi, Teresa decide in modo inaspettato di lasciare il lavoro. Nel frattempo, Marina cede alle avances di Domenico per vendicarsi dell'amante, che ancora una volta non ha alcuna intenzione di lasciare la moglie.

