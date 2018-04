Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico, 17 aprile: Giordano torna? Una sorpresa dai camerini

Registrazione Uomini e Donne, oggi 17 aprile 2018 si registra il trono classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...

17 aprile 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Sarà una registrazione di Uomini e Donne ricca di colpi di scena quella del trono Classico che si terrà oggi. Ad annunciarlo pochi giorni fa è stata Raffaella Mennoia, nota autrice tv, in una diretta su Instagram. A questo vanno poi aggiunte le dichiarazioni fatte nelle ultime ore, ricche di indizi e avvertimenti: “Oggi avverranno delle cose importantissime” ha dichiarato la Mennoia, “Guardatevi la puntata che andrà in onda, perchè poi nella registrazione ci sarà una cosa importante”. E ancora, ironica: “Siamo quasi pronti per registrare, siamo sereni, perchè sarà una registrazione tranquilla e non succederà nulla”. Ma a cosa si riferirà? Le cose eclatanti accadute oggi hanno riguardato in primis il non ritorno di Giordano Mazzocchi, che ha scatenato una forte reazione da parte di Nilufar Addati; e l'addio di Marta dopo la visione dell'esterna a Parigi tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum.

Federico Mastrostefano nei camerini: perchè?

Oggi potrebbe essere un giorno importante per l'arrivo di una scelta, che potrebbe essere proprio di Nicolò, ormai arrivato a un punto critico del suo trono. Allo stesso tempo potrebbe risolversi, nel bene o nel male, la questione Giordano Mazzocchi, argomento che più interessa al momento il pubblico. Un'altra sorpresa è però la presenza nei camerini di Uomini e Donne di un ex tronista, ben noto al pubblico. Stiamo parlando di Federico Mastrostefano, che il pubblico di Uomini e Donne sicuramente ricorderà. Cosa ci fa lì? Quale sarà il suo ruolo nella nuova puntata? Non ci resta che attendere nuove anticipazioni.

