Simona Izzo/ Da concorrente a opinionista: sarà la “regista occulta” del GF? (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo torna nella casa del Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla seconda edizione vip del reality, da questa sera sarà opinionista della nuova versione "nip", la numero 15.

Simona Izzo

Simona Izzo ha preferito non rivelare troppo della sua nuova esperienza al Grande Fratello 15, dove la rivedremo questa sera in qualità di opinionista. La regista è stata impegnata nei giorni scorsi a The Wall, il programma di Gerry Scotti, in cui l'abbiamo vista al fianco della conduttrice Barbara d'Urso. Una parentesi divertente che ha permesso alle due quote rosa del reality di promuovere con maggiore spinta il debutto dello show, ma anche di vivere un momento divertente. La Izzo intanto ha già debuttato sul piccolo schermo con il suo nuovo film “Lasciami per sempre”, una comedy corale e familiare che si ispira al libro “Baciami per sempre”. Diario di una famiglia allargata che la stessa regista ha pubblicato con la Mondadori. La pellicola della Izzo è fra le più attese dell'attuale stagione televisiva di Sky, mentre l'opinionista ha già acceso i motori per la sua nuova avventura nella Casa. La regista ha affrontato nella vigilia del debutto del reality ad un bagno di flash grazie ai paparazzi intervenuti alla conferenza stampa: luci accese sui due opinionisti, che si preparano a confrontarsi a suon di parole e punti di vista. Al contrario del suo partner Cristiano Malgioglio, la Izzo sarà tuttavia più presente in studio. Niente incursioni nella Casa quindi per l'ex gieffina.

Il rapporto con Cristiano Malgioglio

Chi meglio di Simona Izzo conosce le dinamiche del Grande Fratello 15? Anche se la regista ha partecipato alla scorsa edizione della versione Vip, ha già dimostrato di avere ben chiare determinate caratteristiche della Casa e dei suoi concorrenti. Abile regista anche nel programma, i fan ricordano perfettamente come abbia cercato di giostrare i compagni d'avventura e sarà di certo in grado di cogliere le diverse sfumature di gioco di tutti gli attuali partecipanti. L'arguzia con cui Simona sarà in grado di captare segnali forse quasi invisibili potrebbe metterla tuttavia in rotta di collisione con Cristiano Malgioglio. I due sono stati infatti divisi per questa nuova avventura, ma alcuni rumors parlano già di liti in arrivo fra loro. Nella Casa li abbiamo visti discutere spesso, ma anche uniti per sconfiggere il 'nemico' del momento. Un rapporto di amore e odio che come cane e gatto li potrebbe portare ancora una volta ad entrare in contrasto. Due personaggi plateali che amano stare al centro dell'attenzione: la Izzo ha dalla sua parte una certa irruenza e la capacità di non avere peli sulla lingua. Per questo suo nuovo ruolo, la regista ha tra l'altro perso qualche kg. Una promessa che aveva fatto a se stessa anche prima di partecipare al GF Vip 2 e che solo ora sembra riuscita a mantenere.

