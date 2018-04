Simone Coccia Colaiuta/ Chi è? Il fidanzato di Stefania Pezzopane non è un vip (Grande Fratello 15)

Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 15, che apre le porte questa sera in diretta su Canale 5.

Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia Colaiuta non è un volto sconosciuto al pubblico del Grande Fratello 15, dato che si tratta del fidanzato di Stefania Pezzopane, la Senatrice della Repubblica originaria de L'Aquila. Ex spogliarellista e modello, Simone ha già avuto modo in passato di sollevare qualche critica per via della forte differenza d'età che lo divide dalla sua compagna, più grande di lui di oltre 24 anni. Diverse malelingue hanno infatti subito ipotizzato che il loro non fosse vero amore, spingendo la Senatrice a difendere il suo toy boy e il loro rapporto. Anche se Simone ha fatto la proposta di matrimonio in diretta radio grazie al programma Un giorno da pecora di Radio 2, la Pezzopane ha voluto tirare un freno a mano e riservarsi il diritto di rispondere al momento più opportuno. All'epoca dei fatti il profilo social dell'attuale gieffino era stato tra l'altro preso di mira in modo duro da diversi haters, che oltre ad insultare il modello non hanno risparmiato nemmeno la Senatrice. Ora è arrivato il momento di farsi conoscere sul piccolo schermo italiano: il reality permetterà a Coccia Colaiuta di prendersi quella rivincita che attende da tempo? Durante la conferenza stampa, Barbara D’Urso ha difeso la scelta di portare Simone nella casa del GF: “Lucia Bramieri fa parte della cronaca, non è una vip. Anche Simone non è un vip. Io ho solo raccontato la storia di cronaca di Lucia ma Lucia è una donna che ha anche una sua storia personale così come il fidanzato della Pezzopane".

Simone Coccia Colaiuta e Floriana Secondi

Le risposte al vetriolo di Simone Coccia Colaiuta sono ben note al pubblico del Grande Fratello 15 che lo ricordano per via di duri scontri con altri volti noti del piccolo schermo. Dall'ex vincitrice del GF Floriana Secondi alla modella Nina Moric: di botte e risposte sui social ce ne sono state tante, alcune delle quali al sapore nemmeno troppo velato di minaccia e querele. Il primo caso non ha di certo stupito gli amanti del gossip, soprattutto perché Simone è uno degli ex di Floriana e perché l'ha accusata di non essere una buona madre in diversi post su Facebook. Il modello e attore ha fatto parlare di sé anche per altri motivi e vista l'impronta voluta dagli autori del GF 15 c'è da chiedersi se non sia stato un particolare fatto di cronaca ad avergli aperto le porte della Casa. Nel 2015 il nome di Coccia Colaiuta è stato infatti scritto nel registro degli indagati, come sottolinea Linkiesta, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di Alessandro Maiorano e in concorso con Ivan Giampietro, all'epoca suo manager. Un evento particolare che è iniziato l'anno precedente, a causa di diverse liti sui social fra Maiorano e Simone e ad un'inchiesta già in corso per via di alcuni presunti ricatti ai danni della Senatrice Stefania Pezzopane e di Gianni Chiodi, ex governatore dell'Abruzzo. Un processo che sembra ancora in corso, dato il rinvio a giudizio dello scorso aprile 2017, in occasione della prima udienza, e motivo che ha spinto Maiorano a denunciare la conduttrice del GF 15. Abruzzo Live sottolinea infatti che il fiorentino si è opposto con forza all'ingresso nella Casa di Simone, visto che il processo nei suoi confronti è ancora aperto.

