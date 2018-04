Stefania Pezzopane/ Chi è la fidanzata di Simone Coccia Coliuta, concorrente del Grande Fratello 2018

Stefania Pezzopane è la nota politica e fidanzata di Simone Coccia Coliuta, concorrente del Grande Fratello 2018. Tutto quello che c'è da sapere su di lei

17 aprile 2018 Anna Montesano

Stefania Pezzopane, fidanzata di Simone Coccia Coliuta

Si chiama Stefania Pezzopane la fidanzata di Simone Coccia Coliuta. Ha 58 anni ed è originaria di Onna. Sin dalla giovane età ha iniziato ad interessarsi alla politica, iscrivendosi, dopo aver conseguito il del diploma al liceo classico, al Partito Comunista Italiano. Dal 2007 Stefania fa parte del Partito Democratico. Questa la carriera politica: dopo aver assunto il ruolo di Presidente della Provincia dell’Aquila, ricoperto dal 2004 al 2010, la 58enne è stata eletta Senatrice della Repubblica Italiana nel 2013. A far parlare di Stefania, negli ultimi anni, il clamore per la sua storia d’amore con Simone Coccia Coliuta. In un'intervista rilasciata al ilgiornale.it, Stefania Pezzopane ha raccontato alcuni particolari sulla storia d'amore con Simone Coccia Coliuta.

Stefania Pezzopane: "Ecco com'è nata la storia con Simone"

Si inizia parlando della battaglia fatta sui tanti pregiudizi verso la coppia: “Io ho passato una vita a combattere i pregiudizi - ammette Stefania Pezzopane - anzitutto verso me stessa. Non avevo certo paura del giudizio degli altri. E poi ho lasciato che questo rapporto crescesse liberamente. E anche Simone ha fatto lo stesso. Ci siamo incuriositi a vicenda, lui mi parla del suo lavoro ed io lo sto spingendo a seguire la politica”. La Pezzopane parla anche della storia con l'ex marito: “Ci siamo conosciuti tra i banchi del liceo classico Domenico Cotugno dell’Aquila. Dieci anni di fidanzamento e venti di matrimonio”. Stasera inizierà l'avventura del suo Simone alla nuova edizione del Grande Fratello.

