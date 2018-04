Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ballo "hot”/ Video, presa con... vista in studio all'Isola dei Famosi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il balletto in studio, durante la finale dell'Isola dei Famosi diventa "hot". La presa di Dirty Dancing con...veduta!

17 aprile 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Anche la finale dell'Isola dei Famosi 2018 si fa "hot". Dopo la carrellata di ex naufraghi, ultimi eliminati di questa avventura - dalla semifinale alla finale - Alessia Marcuzzi non può non chiamare in studio per una breve intervista il suo inviato: Stefano De Martino. Il ballerino conclude questa sua avventura tra gli applausi del pubblico e dei presenti in studio, che ne hanno apprezzato la grande simpatia e l'animo sempre allegro dell'inviato. Dopo la visione dei momenti più belli di Stefano De Martino in Honduras, il regista Roberto Cenci stuzzica il ballerino e Alessia Marcuzzi con la proposta di fare un ballo in studio.

INCIDENTE HOT PER ALESSIA MARCUZZI

I due sono sorpresi ma accettano di buon grado la proposta, così Cenci manda la musica che è "The time of my life", nota colonna sonora di Dirty Dancing. Il ballo non può essere che quello celebre del film, con tanto di presa dell'angelo che la Marcuzzi è subito pronta a replicare. Piccola prova, poi ecco il salto: una presa perfetta se non fosse che la conduttrice ha un mini vestitino che, presa dal ballo, dimentica fosse così corto. Ed ecco che l'incidente hot è dietro l'angolo: la Marcuzzi si tiene con difficoltà il retro del vestito in aria, ma la visuale hot è già stata data alla porzione di pubblico di fronte alla conduttrice.

