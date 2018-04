Stefano De Martino, nuovo attacco di Striscia la Notizia/ L'inviato sbaglia tutto durante la prova del fuoco

Stefano De Martino, attacco di Striscia la Notizia: il tg satirico mostra l'errore commesso dall'inviato dell'Isola dei Famosi durante la prova del fuoco della finale.

17 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino - Errore all'Isola dei Famosi

A ventiquattro ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 2018, Striscia la Notizia mostra un altro errore di Stefano De Martino. L’inviato del reality show, arbitro delle prove sostenute da tutti i concorrenti, secondo quanto mostra il tg satirico di canale 5, nel corso della prova del fuoco sostenuta da Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei per decidere il primo finalista assoluto, avrebbe commesso un altro errore. “Se la naufraga avesse seguito le parole dell’inviato dell’Isola la gara sarebbe stata falsata. Si tratta dell’ennesimo errore di De Martino”, sostiene Striscia in un comunicato ufficiale che annuncia la messa in onda del servizio che verrà mandato in onda nella puntata in onda tra pochissimo su canale 5. Striscia, dunque, nonostante sull’Isola sia ormai calato il sipario, continua a portare a galla gli errori commessi sia dall’inviato che dalla produzione. Stefano De Martino, estraneo ai vari scandali, finisce così nel mirino di Striscia per gli errori commessi come arbitro delle prove.

STEFANO DE MARTINO, IL PRECEDENTE ERRORE

In attesa di guardare e scoprire l’errore commesso da Stefano De Martino durante la prova del fuoco della finalissima dell’Isola dei Famosi 2018, l’inviato era già finito sul banco degli imputati per un errore commesso durante la prova del Mejor tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian quando l’ex letterina non aveva seguito le regole vincendo poi la prova. All’epoca, sul web, si scatenò la bufera con molti fans che chiesero di annullare e ripetere la prova. Stavolta, invece, l’errore commesso da De Martino non avrebbe inficiato l’esito della prova del fuoco dal momento che, come sostiene Striscia la Notizia, Bianca Atzei non avrebbe seguito le sue istruzioni. Nonostante gli errori commessi e sottolineati da Striscia la Notizia, l'avventura di Stefano De Martino come inviato dell'Isola dei Famosi 2018 si è conclusa con gli applausi del pubblico e del popolo del web che, nel complesso, ha apprezzato il suo ruolo.

