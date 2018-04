UNKNOWN - SENZA IDENTITA'/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 17 aprile 2018)

Unknown - Senza identità, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Liam Neeson, Harris Diane Kruger e January Jones, alla regia Jaume Collet-Serra. Il dettaglio.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rete 4

LIAM NEESON NEL CAST

Unknown - Senza identità, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 21.15. Realizzata nel 2011, la pellicola racconta una storia tratta da un romanzo di Didier Van Cauwelaert intitolato "Fuori di me". Liam Neeson, Harris Diane Kruger e January Jones sono gli attori a cui il regista spagnolo Jaume Collet-Serra ha affidato il ruolo dei personaggi principali. Il film è stato girato a Berlino ed è uscito in America nel mese di febbraio del 2011 e nello stesso mese è arrivato anche nelle sale cinematografiche italiane con la distribuzione che è stata curata in Italia dalla Warner Bros. Ma vediamo insieme la trama del film dettaglio.

UNKNOWN - SENZA IDENTITA', LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Martin Harris si interessa di biotecnologie e va a Berlino con la moglie Liz per partecipare ad un congresso. Giunto in albergo si accorge di aver lasciato in aeroporto la sua valigetta, quindi sale su un taxi per andare a recuperare la borsa. A causa di un incidente stradale, il taxi finisce nel fiume e Harris, in seguito all'urto violento, perde i sensi. La tassista Gina lo soccorre e l'uomo resta in coma diversi giorni. Al suo risveglio, Martin non rammenta niente e scopre di avere un'altra identità. Liz afferma di non conoscerlo e gli presenta un uomo che dice di essere suo marito. Sconvolto, Martin finisce ancora in ospedale e rischia di essere ammazzato da un certo Smith, un killer di professione. Intanto Gina, che ora fa la cameriera, accoglie la richiesta di aiuto di Martin, i due vengono perseguitati da Smith e da Jones, altro pericoloso sicario. La donna uccide Smith e poi fugge con Martin cercando di seminare Jones. Guardando la sua agenda, Harris nota dei numeri scritti dalla moglie e scopre che si tratta di codici segreti. Quando Liz incontra di nuovo Martin gli impone la sua volontà e gli ordina di andare a riprendere la valigetta dimenticata. Nel frattempo un collega di Harris, Rodney Cole, viene contattato da Jürgen, un investigatore privato a cui si era rivolto Martin. Questi scopre che Cole lavora per una squadra di mercenari detta "Sezione 15". Certo che Cole sta per ucciderlo, Jürgen decide di suicidarsi. Harris finisce nelle mani di Cole che gli racconta tutta la verità, Martin Harris è un nome fittizio che gli avrebbe permesso di accedere alla sala del congresso di Berlino, inoltre Liz, Martin e lo stesso Cole lavorano per la "Sezione 15" e Harris era al congresso per uccidere uno dei partecipanti. Cole decide di eliminare Martin ma arriva Gina, ancora alla guida di un taxi, che incastra Jones contro il furgone guidato da Cole e li ammazza entrambi. Nella valigetta Martin trova due passaporti, uno a suo nome e l'alto a nome di Liz, si ricorda di essere andato a Berlino per posizionare un ordigno esplosivo nell'hotel che ospitava il principe Shada e, per scongiurare l'assassinio del principe, corre all'hotel accompagnato dall'amica Gina. Fortunatamente Martin scopre che in realtà nel mirino dell'assassino non c'era il principe Shada ma il professor Bressler, ovvero lo studioso che aveva modificato geneticamente una varietà di mais per ottenerne un'altra capace di resistere a qualunque clima. Morto Bressler, la sua ricerca sarebbe finita nelle mani della "Sezione 15", così come tutto il danaro che la scoperta avrebbe fruttato. Martin informa la sicurezza dell'albergo della presenza bomba e l'hotel viene immediatamente evacuato. Quando Liz si rende conto che la missione non avrebbe avuto buon fine, cerca di disattivare l'ordigno ma la bomba scoppia e la donna muore. Dopo aver eliminato anche l'uomo che diceva di essere sposato con Liz, Martin e la sua ormai amica Gina prendono lo stesso treno e vanno incontro ad una nuova vita.

