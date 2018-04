UOMINI SELVAGGI/ Su Rete 4 il film con William Holden (oggi, 17 aprile 2018)

Uomini selvaggi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: William Holden, Ryan O'Neal, Lynn Carlin, alla regia Blake Edwards. Il dettaglio della trama.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE RYAN O'NEAL

Uomini selvaggi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 16,35. Una pellicola western che risale al 1971 con alla regia Blake Edwards mentre gli attori principali che figurano nel cast sono William Holden, Ryan O'Neal, Lynn Carlin e Karl Malden. Lo statunitense Willian Holden è considerato una vera star del cinema americano, il suo esordio risale al 1938 quando a soli vent'anni recita una piccola parte nel film di genere poliziesco "Prison Farm", l'anno successivo diventa il protagonista del film drammatico "Passione-Il ragazzo d'oro" e nel 1953 vince il premio Oscar per la sua interpretazione nel film di Billy Wilder intitolato "Stalag 17 - L'inferno dei vivi". La pellicola Uomini selvaggi, vista la sua età di produzione, è stata già visionata diverse vole sui palinsesti televisivi italiani e viene di nuovo trasmessa nel pomeriggio di Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UOMINI SELVAGGI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La storia è ambientata nello stato del Montana. Ross Bodine è un mandriano molto esperto che, insieme al giovane collega Frank Post, lavora nel ranch di Walter Buckman, uno dei proprietari terrieri più ricchi della zona. Buckman non è mai andato d'accordo con il suo confinante Hansen, il padrone di una bella tenuta, tra i due gli scontri sono all'ordine del giorno e c'è modo di giungere ad una soluzione pacifica. Intanto Ross, che è ormai prossimo alla pensione, inizia a pensare a come potrà essere la sua vita futura, il desiderio del mandriano è quello di trasferirsi in Messico per godersi il meritato riposo ma, sapendo di non disporre ancora di tutti i soldi necessari per realizzare il suo sogno, si è rassegnato all'idea di dover continuare a lavorare. L'amico Frank, conoscendo le difficoltà economiche di Ross, gli propone di organizzare insieme una rapina alla banca, a cose fatte poi avrebbero usato i soldi del bottino per andare in Messico e iniziare una vita nuova. Il vecchio buttero decide di prendere in considerazione la proposta e si riserva di far sapere a Frank la sua decisione definitiva. La sera i due vanno al saloon e Ross si ritrova a discutere animatamente con alcuni lavoranti di Hansen, la cosa degenera e il locale riporta notevoli danni. Quando viene a sapere della lite, Buckman diventa furioso e decide di risarcire il proprietario del saloon sottraendo parte del salario corrisposto ai suoi dipendenti. A questo punto Ross, che ha ancor più bisogno di soldi, decide di accettare la soluzione propostagli da Frank. Questi rapisce Sada, la moglie del banchiere Billings e fa sapere che l'avrebbe rilasciata sana e salva soltanto in cambio di 36 mila dollari. Una volta ricevuto il danaro del riscatto, Ross e Frank lasciano la città e, in sella ai loro cavalli, puntano verso il Sud dove avrebbero iniziato una nuova vita.

