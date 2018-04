Uomini e Donne/ Claudio Sona e Mario Serpa: la coppia torna da Maria, l’abbraccio della pace (Trono Classico)

Uomini e Donne trono classico, anticipazioni e news: Claudio Sona torna negli Studi Elios assieme al fidanzato Mario Serpa, la burrasca con la redazione messa da parte con un abbraccio.

17 aprile 2018 Valentina Gambino

Claudio e Mario insieme a Uomini e Donne

Claudio Sona e Mario Serpa hanno fatto pace da Natale del 2017. I fan infatti, hanno ricevuto la lieta novella con un video pubblicato durante la Vigilia che raffigurava i due intenti a fare ginnastica tra un bacio e l'altro. Successivamente, gli ex protagonisti del primo trono gay di Uomini e Donne, hanno rilasciato una intervista al Magazine del programma per svelare come procede la loro relazione d'amore: "Sono fidanzato con Mario - Ha dichiarato Claudio - Ci sono sempre tra noi delle piccole incomprensioni. E, dopo quello che ci è successo in passato cerchiamo di vivere alla giornata, possiamo avere idee diverse, ma, risolviamo sempre tutto. Vogliamo stare insieme. Questa è l’unica certezza". L'ex tronista aveva anche svelato di avere un carattere molto diverso dal suo fidanzato e nonostante la voglia di progettualità, ancora non vivono insieme: "Viviamo in due città lontane, io a Verona dove ho la mia attività e lui a Roma dove ha la sua vita. Ci ritagliamo degli spazi solo nostri, per fare dei viaggi. Certo, non è come vivere la quotidianità ma abbiamo trovato il nostro equilibrio anche in questo".

Claudio e Mario insieme a Uomini e Donne

Ieri pomeriggio, la coppia ha fatto il suo ingresso negli Studi Elios di Uomini e Donne, mentre andava in onda il trono classico che precedentemente li aveva visti protagonisti insieme e che attualmente ospita Mario Serpa nel ruolo di opinionista. Dopo l’iniziale incidente di percorso, Claudio Sona aveva avuto delle problematiche con la redazione del programma e su di lui, se ne sono dette di ogni. Come ben sapete infatti, la prima rottura tra Claudio e Mario era stata segnata dall’arrivo dell’ex di Sona, il modello spagnolo Juan Sierra che aveva affermato di frequentarlo anche quando era seduto sulla comoda poltrona rossa del programma. Dopo queste rivelazioni, Mario aveva ufficialmente preso le distanze ma poi, ha distanza di tempo, i due sono tornati insieme più felici di prima. Claudio è entrato in studio con il suo fidanzato visibilmente emozionato, ricevendo un fortissimo abbraccio sia da Maria De Filippi che da Tina Cipollari. Il gesto di affetto, ha evidentemente sancito la pace tra Sona e l’intera redazione del programma di Canale 5.

© Riproduzione Riservata.