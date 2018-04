Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Nicolò porta Virginia a Parigi, Marta va via (17 aprile)

Uomini e Donne, oggi 17 aprile 2018 in onda il trono classico. Nicolò Brigante porta Virginia Stablum a Parigi. Marta è furiosa e lascia di nuovo lo studio

17 aprile 2018 Anna Montesano

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Classico. Ieri ci siamo lasciati con la decisione di Giordano Mazzocchi di non tornare in studio, nonostante il tentativo di chiarire fatto da Nilufar Addati dopo la scorsa puntata. C'è però da dire che Nicolò Ferrari le ha fatto un'importante dichiarazione e i due si sono nuovamente baciati, nonostante quanto accaduto con Giordano. Nilufar, inoltre, ha deciso di non andare a riprendere Giordano nella sua città e, la chiamata che gli fa in studio, non serve a fargli cambiare idea. Si passa allora al trono di Nicolò Brigante, ormai agli sgoccioli. Il tronista è uscito con Marta Pasqualato, i due hanno fatto una bellissima esterna tra chiacchiere, tenerezze e qualche confidenza personale.

NICOLO' E VIRGINIA A PARIGI, MARTA FURIOSA

Si passa poi all'esterna di Nicolò Brigante con Virginia Stablum. L'incontro non parte per il meglio, anzi, i due discutono fortemente. La corteggiatrice arriva anche a dichiarare che se lui scegliesse ora la sua risposta sarebbe un no. Nicolò però l'abbraccia e dalla tasca caccia fuori una busta che contiene due biglietti per volare insieme a Parigi! Un colpo di scena che lascia Marta, in studio, senza parole. Virginia e Nicolò volano il giorno stesso a Parigi e qui trascorrono bellissime ore tra passeggiate, baci e abbracci. In studio Marta è davvero furiosa con il tronista e i complimenti di Gianni Sperti alla coppia scatenano la reazione della corteggiatrice, che lascia lo studio insultando a Nicolò che risponde e non le va dietro questa volta.

