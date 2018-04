Uomini e Donne/ Sossio Aruta pazzo di Ida ma poi dà di matto su Instagram: i commenti volgari (Trono Over)

Uomini e Donne trono over, anticipazioni e news: Sossio Aruta sta facendo discutere per le sue dichiarazioni su Ida e Riccardo ma anche per gli scatti sexy e le sue risposte volgari.

17 aprile 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Sossio Aruta è sempre al centro del gossip oltre il trono over di Uomini e Donne. Di recente per esempio, hanno fatto scandalo le sue fotografie ammanettato ad un letto solo con degli slip. Ma di questo, parleremo più avanti. Nel frattempo, il cavaliere è ufficialmente il terzo incomodo per quanto riguarda la frequentazione tra Ida e Riccardo, attuali protagonisti della parentesi senior del programma in onda su Canale 5 ogni giorno a partire dalle 14.45. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Aruta non ha nascosto di provare interesse per la dama: "A chi non piace Ida! È una bellissima donna, intelligente, con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. Lei è un genere di donna che mi piace molto! […] È sempre stata il mio interesse primario ma purtroppo non sono riuscito ad entrare nelle sue grazie. Ci ho riprovato tante volte, ma mi ha detto di vedermi solo come un amico. Se dovesse ripensarci non penso sarei disposto a fare altri tentativi, perchè sarei solo un ripiego".

Sossio, botta e risposta con gli hater

Sossio Aruta, forse per essere arrivato secondo, non è convinto appieno della veridicità della storia tra Ida e Riccardo, dama e cavaliere del trono over: "O recitano entrambi visto che da mesi stanno ancora a discutere sul loro rapporto, oppure Ida è veramente presa e Riccardo sta giocando. Un’altra donna lo avrebbe già mandato a quel paese. Sono convinto che la verità si scoprirà a breve", ha svelato. Ed intanto, Sossio ha fatto parlare di sé anche per delle particolari fotografie su Instagram, legato da manette in un letto, solo con degli slip. “Ce l’hai piccolo”, “Non hai neanche il ca*zo”, ha commentato qualcuno in maniera molto pesante. Altrettanto "ricco di classe" il protagonista di Uomini e Donne che senza mezzi termini ha invitato l'utente a praticargli un rapporto orale per vedere da sola le sue dimensioni. Altri commenti come questo poi, si sono susseguiti sotto le sue immagini e l’ex calciatore ha risposto senza in maniera pessima, assecondando gli hater. A questo punto, crediamo che Ida se non voglia avere a che fare con lui, forse potrebbe anche non sbagliare: voi che ne dite?

© Riproduzione Riservata.