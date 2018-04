VALERIO LO GRIECO/ Dalla Puglia al Grande Fratello 15: il 'superbono' non è un volto nuovo in televisione

Valerio Lo Grieco è uno dei primi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello 15: chi è, le ragioni della sua scelta e i progetti per il futuro.

17 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Valerio Lo Griego

Valerio Lo Grieco è uno dei primi tre concorrenti ufficiali della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show che prenderà il via questa sera su Canale 5. Insieme ai due 'superboni' Simone Poccia e Filippo Contri, Valerio ha trascorso qualche giorno in un casale nei pressi di Tivoli, alle porte di Roma, dove si è cimentato nel ruolo di contadino, badando ai campi e al bestiame. Solo nella diretta condotta da Barbara d'Urso entrerà ufficialmente nella casa più spiata d'Italia che, a differenza di quanto sembrava in un primo momento, avverrà insieme a quella dei suoi due compagni nel casale. Certi che non ci sarà nessuna eliminazione, cerchiamo di conoscere qualche dettaglio in più su uno dei volti che potrebbe farci compagnia nei prossimi mesi sulla rete ammiraglia Mediaset. Valerio è nato a Bitonto, località nella provincia di Bari, il 18 giugno 1988 ma per questioni di lavoro si è trasferito prima a Milano e successivamente a Londra.

LA CARRIERA NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

A differenza del collega Filippo Contri, Valerio Lo Griego non è un volto del tutto nuovo nel mondo dello spettacolo. Nonostante la laurea in Scienze politiche, il pugliese ha deciso di sfruttare soprattutto il suo aspetto fisico, intraprendendo la carriera di modello e sartorialist. Per questo circa sei anni fa ha lasciato il suo paese d'origine e si è trasferito a Milano, non rinunciando anche a viaggi di lavoro soprattutto nel Regno Unito (da qualche mese vive in pianta stabile nella capitale inglese). Si è dedicato a varie campagne pubblicitarie ma gli italiani potrebbero ricordarlo anche per qualche fugace apparizione in televisione, in ruoli secondari. Ha infatti avuto una piccola parte nella fiction Furore 2 e nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis Ciao Darwin (dove ha sfilato in intimo). Alto 1,75 e dal fisico statuario, il gieffino riporta Bitonto in un reality show dopo la partecipazione del concittadino Franco Terlizzi a L'Isola dei famosi, dalla quale si è ritirato per motivi di salute.

L'AMBIZIONE DI VALERIO LO GRIECO

Valerio Lo Griego entrà ufficialmente nella casa del Grande Fratello 15, un avventura che desidera per conquistare un posto nel mondo dello spettacolo. Il modello, che già ha lavorato per marchi prestigiosi quali Dolce&Gabbana, Carlo Pignatelli, Nottingham, Guess, Versace, Bikkembergs, Ferrè ed Ermanno Scervino, si ritiene una persana ambiziosa che non mette freno alle aspirazioni per il futuro. Lui stesso, intervistato da Barbara d'Urso, ha confessato: "Sono una persona abbastanza ambiziosa: ho realizzato molti dei miei sogni, ma questi li considero sempre come un punto di partenza e mai d'arrivo". Per quanto riguarda l'amore, il modello pugliese potrebbe essere un altro volto perfetto per la nascita di una storia davanti alle telecamere. Al momento, infatti, si proclama single anche se ha chiusto da pochi mesi una relazione abbastanza lunga con una ragazza. E quale posto migliore del Grande Fratello per ritrovare la felicità al fianco di una donna?

