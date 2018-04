VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi ha vinto? Bianca Atzei e Nino Formicola all'ultimo televoto!

Vincitore Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei e Nino Formicola in finalissima. Quarto posto per Francesca Cipriani, terzo posto per Amaurys Perez

17 aprile 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi, pronostici e vincitore

Siamo quasi arrivati al momento della proclamazione del vincitore dell'Isola dei Famosi 2018. A sorpresa per molti, per altri no, a conquistare la finalissima sono due personaggi "tranquilli", non tra i più litigiosi di questa edizione o comunque tra i più discussi: stiamo parlando di Bianca Atzei e Nino Formicola. Quest'ultimo in particolare ha battuto in nomination prima Francesca Cipriani, che si è classificata al quarto posto, poi Amaurys Perez, classificatosi terzo. Nino credeva sarebbe stato proprio Amaurys a vincere l'Isola - "È stato lui il naufrago per eccellenza - commenta in studio. A battersi per la vittoria sono invece due protagonisti che hanno fatto il loro percorso talvolta anche in sordina, ma con grande forza e passione, pronti sempre a mettersi in gioco. Chi vincerà tra loro? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Duello tra Amaurys Perez e Nino Formicola?

Una finale, quella di stasera, che non vedeva l’ora di giungere. Mai come questo anno, L’Isola dei Famosi è stata letteralmente sommersa dalle critiche. Verso l’appuntamento conclusivo del prime time, sono arrivati in cinque ma soltanto uno di loro conquisterà un primo posto che, dalle battute iniziali sarebbe dovuto toccare ad un alto concorrente. Ed infatti, Francesco Monte aveva messo piede all’Isola praticamente con la vittoria in tasca. Dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez che stava partecipando al Grande Fratello Vip, l’attore di Taranto ha ricevuto la “chiamata” verso l’Honduras. Per lui accettare significava soprattutto voglia di riscatto ma anche trionfo praticamente certo. Dopo essere stato “cornificato” in televisione, l’ex tronista aveva letteralmente stregato il pubblico per l’educazione e l’autocontrollo ecco perché, si pensava che il ragazzo potesse gareggiare serenamente verso la vittoria senza poi troppi problemi. In un certo senso però, nonostante la sua breve permanenza in gioco, per via del canna-gate è stato citato per tutta la durata del programma. Questa sera invece, durante la finale scopriremo chi sarà il vero trionfatore.

Nino Formicola, è lui il vero re dell’Isola dei Famosi?

Chi vincerà questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018? In gioco Francesca Cipriani, Jonathan, Bianca Atzei, Nino Formicola e Amaurys Perez. Per molti, il vincitore potrebbe essere proprio il pallanuotista cubano anche se il comico Gaspare ha conquistato notevoli punti simpatia proprio nel corso delle ultime puntate. Con molta probabilità quindi, lo scontro in diretta nello studio con Alessia Marcuzzi, vedrà i due amici a confronto. Poche speranze per Bianca Atzei, considerata dal resto del cast falsa e piagnucolona. Jonathan invece, nonostante le polemiche potrebbe conquistare un terzo posto qualora superasse il primo step eliminatorio che lo vede confrontarsi con Francesca Cipriani. Nel frattempo proprio sul sito ufficiale, nelle ultime ore è comparsa una clip che ha per titolo “Nino, il vero re del reality". Dunque per molti, questo potrebbe essere un vero indizio tra le righe: trionferà lui? Staremo a vedere!

