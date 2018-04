Veronica Satti / Chi è? La figlia di Bobby Solo concorrente del Grande Fratello 2018

Chi è Veronica Satti, la figlia Bobby Solo è una delle concorrenti del Grande Fratello 2018. Ci sarà il ricongiungimento con il cantante nella Casa?

17 aprile 2018

La prima puntata del Grande Fratello 2018 inizia tra sorprese e conferme. La prima è la presenza nella casa di Veronica Satti che è la figlia del noto cantante Bobby Solo. Come i più informati ben sanno, questa edizione del GF è molto particolare perché mescola personaggi "noti" a persone invece "comuni". Tra le prime c'è appunto la giovane Veronica Satti, la quale storia il pubblico ha ben conosciuto proprio nello studio di Domenica Live di Barbara D'Urso. Veronica ha 27 anni ma da ben 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby Solo. Tra lei e suo padre c'è stata in atto anche una causa in tribunale che le ha dato ragione, riconoscendole il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti i modi a incontrarlo” ha raccontato a Barbara D'Urso.

Veronica Satti e Bobbi Solo: il Gf li ricongiungerà?

In quell'occasione ha voluto anche chiarire: “Non me ne frega niente dei soldi, voglio solo il tuo amore. Ho rinunciato alla causa, e ai soldi, voglio vedere mio fratello e passare una giornate insieme, una giornata si spera di tante altre”. Una storia difficile e importante quella di Veronica Satti, che meglio conosceremo nel corso di questa sua avventura al Grande Fratello 15. È proprio qui che, magari, Veronica potrebbe avere il tanto atteso incontro con suo padre. Ancora nella Casa più spiata d'Italia, potrebbe arrivare per la bella ragazza anche l'amore. Staremo a vedere!

