AIDA NIZAR/ Quando entra nella Casa? Rimandato il suo ingresso al Grande Fratello 2018

Aida Nizar è tra i concorrenti del Grande Fratello 15. Per la spagnola 43enne è il terzo Grande Fratello, dopo il Gran Hermano e il Gran Hermano Vip

18 aprile 2018 - agg. 18 aprile 2018, 1.34 Anna Montesano

Aida Nizar al Grande Fratello 15

Sembrava tutto pronto per il suo ingresso nella Casa, invece Barbara D'Urso l'ha fermata prima che aprisse la ben nota porta rossa. Aida Nizar non entra nella Casa del Grande Fratello, almeno non questa sera. La conduttrice la presenta al pubblico di Canale 5 ma, dopo un lungo monologo della spagnola volto ad elogiare l'Italia e a ringraziare la D'Urso per l'opportunità di partecipare al Grande Fratello, viene fermata e portata via dal Castigatore. "Non ce la faccio, entrerà la prossima settimana" dichiara la D'Urso, mentre la Nizar protesta, incredula per la sua dichiarazione. E dallo studio non mancano le accuse di Cristiano Malgioglio che la trova "Insopportabile, ma dove l'avete presa? Imbavagliatela" tuona l'opinionista. Aida entrerà quindi la prossima settimana? (Aggiornamento di Anna Montesano)

AIDA NIZAR AL GRANDE FRATELLO 15

C'è anche Aida Nizar tra i concorrenti della Casa del Grande Fratello 2018. Barbara D'Urso cala l'asso proprio nel finale di questa prima diretta e lo fa con un personaggio che farà sicuramente molto discutere. L'abbiamo ben conosciuta proprio in un suo salotto, quello di Domenica Live, dove ha fatto grandi accuse a Marco Ferri, ex naufrago dell'Isola dei Famosi che Aida ha conosciuto al Grande Fratello Spagnolo, al quale entrambi hanno partecipato. Aida Nizar ha 43 anni e ha raggiunto la fama in Spagna nel 2003, quando ha partecipato, appunto, alla quinta edizione del Gran Hermano. Questa partecipazione l'ha resa immediatamente nota al pubblico, tanto che da allora è diventata un personaggio sempre presente nella tv spagnola, principalmente su TeleCinco.

NON È IL PRIMO GRANDE FRATELLO PER AIDA

Aida Nizar è una vera "prezzemolina" se si parla di reality show. Il Gran Hermano è solo il primo: segue nel 2011 la partecipazione a Supervivientes, che è la versione spagnola dell'Isola dei Famosi; poi nel 2017 si è classificata quarta al Gran Hermano Vip. Aida ora approda in Italia, pronto a quello che è per lei il terzo Grande Fratello. Si tratta di un vero e proprio record per la Nizar, che saprà sicuramente movimentare anche la Casa italiana con il suo modo di fare spumeggiante e senza peli sulla lingua. Inevitabili saranno anche gli scontri nella Casa con Aida. Ringrazia Barbara D'Urso, poi, prima di fare il suo ingresso, poi chiede: "L'Italia è pronta per una donna come Aida?", lo sapremo sicuramente a brevissimo.

© Riproduzione Riservata.