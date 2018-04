Al Bano e Loredana Lecciso/ "Romina Power con me ha superato i limiti e lui non mi ha difesa" (Pomeriggio 5)

Loredana Lecciso torna a parlare della rottura con Al Bano Carrisi al settimanale Nuovo. La showgirl svela: "Romina Power con me ha superato i limiti e lui non mi ha difesa"

18 aprile 2018 Anna Montesano

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power

È ancora una volta il triangolo Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power uno degli argomenti di discussione della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ne parlerà nel corso della seconda parte della puntata, partendo dalla copertine del settimanale Nuovo, numero in edicola domani. Riccardo Signoretti, che con grande probabilità sarà in studio a commentare la vicenda, dedica ancora una volta a loro la copertina del suo ben noto giornale. Su questa si leggono le accuse della Lecciso: "Non è vero quanto dice Al Bano, è tutta colpa di Romina se la nostra storia è finita". Sappiamo, infatti, che il cantante ha smentito il fatto che la loro storia sia finita per colpa della Power, ma Loredana è di ben altro avviso.

Loredana Lecciso: nuovo attacco a Romina Power

Al settimanale Nuovo, infatti, Loredana Lecciso ancora dichiara: "Con me Romina ha superato i limiti e Al bano non mi ha difesa". Sarebbe questa la motivazione, o almeno quella per Loredana più incisiva, che avrebbe portato alla fine del matrimonio con Al Bano Carrisi. D'altronde, intervistata a Domenica Live pochi giorni fa , Loredana Lecciso aveva già palesato questo fastidio nei confronti di alcuni atteggiamenti della Power: “Tutti abbiamo accettato la riunione artistica di Romina e Albano, addirittura per me era l’evoluzione di una cosa che era stata molto brutta. - ha esordito - Preferivo cantassero, piuttosto che vederli in lite. Tutto andava bene e poi si è oltrepassato il limite lavorativo. Non è stato Albano, ma l’altra parte. Romina ha superato l’aspetto lavorativo e lì sono stati lesi i miei sentimenti e la mia realtà. Il ballo? Mi ha infastidito non solo come donna, ma come madre e come compagna".

