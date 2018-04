Alberto, Tarzan/ "Ho trovato la liana per entrare" (Grande Fratello 2018)

Alberto, Tarzan: "Ho trovato la liana per entrare". Il nuovo protagonista del programma di Canale 5 è un ragazzo dalla lunga chioma bionda e dal carattere esplosivo. (Grande Fratello 2018)

18 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Alberto detto Tarzan è uno dei nuovi protagonisti del Grande Fratello 2018. Il ragazzo di Viterbo ha promesso che non si sposerà mai, ma sappiamo che la casa più famosa della televisione può regalare molte sorprese. Sono presenti davvero molte belle ragazze, come abbiamo visto fino a questo momento, nel programma di Canale 5 quest'anno e non è da escludere che proprio il gelido Alberto possa innamorarsi magari di una di loro. Canta ''Mi sono innamorato di tuo marito'' di Cristiano Malgioglio e proprio quest'ultimo, presente in studio come opinionista, sembra far capire a tutti che lo conosce già. Quando Barbara D'Urso glielo chiede chiaramente l'uomo fa il vago e risponde: "e che ti frega a te...". Sarà interessante capire se stasera avranno ancora la possibilità di confrontarsi per spiegarci se davvero si conoscono.

ECCO TARZAN

Capello lungo e biondo, bello e intrigante è Alberto, che tutti chiamano Tarzan, protagonista del Grande Fratello 2018. Si definisce ''un'onda di vita che non sa mai dove va''. Ha 34 anni ed è di Viterbo. Nel video di presentazione abbiamo la possibilità di conoscerlo meglio. Sottolinea di essere uno spirito libero che non ama legami, ma ama il genere femminile. Una sola donna però gli fa fare delle pazzie e cioè Nonna Pasqualina. Questa è una simpatica donna anziana a cui è davvero molto legato e alla quale ha promesso che non si sarebbe mai sposato. Tarzan è davvero molto emozionato per questa avventura che parte oggi. Sicuramente è un concorrente molto interessante e che porterà dentro la casa la sua verve e un carattere davvero molto forte. Riuscirà a far innamorare qualcuno di lui visto che si è definito scatenato corteggiatore? Il pubblico inizia già a farsi delle domande sui social network.

