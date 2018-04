Amici 17/ Le prime assegnazioni per il terzo serale: Valentina rassegnata all'uscita?

Amici 17: le prime assegnazioni per il terzo serale, Valentina Verdecchi, dopo l'infortunio, è rassegnata all'uscita? La ballerina non nasconde la sua delusione.

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Valentina Verdecchi

La terza puntata del serale di Amici 17 si avvicina e per gli allievi della squadra blu e della squadra bianca conoscono le prime assegnazioni per la seconda fase della puntata. Carmen deve preparare “Nothing’s real but love”, “Amore disperato”, “Nessuno mi può giudicare” e “Hold my hand”. La cantante della squadra blu apprezza le scelte dei brani nonostante siano un po’ “vintage”. A Matteo, invece, sono stati assegnati “Il mondo”, “Zombie”, “Leave a light on” e “Grande amore” de Il Volo; quest’ultima canzone non trova il gradimento da parte del cantante dei blu che, comunque, promette d’impegnarsi. Einar riceve “Sailing”, “Notte prima degli esami”, “Terra promessa” e “Farfallina”. Per Luca, ballerino della squadra bianca, ci sono due coreografie di Veronica Peparini, “Survivor” e “Malelingue”. Infine, assegnazioni anche per Valentina: per lei una coreografia di Bill Goodson sulle note di “Candyman”. Nella casetta della squadra blu sono tornati Daniele e Sephora per salutare i compagni prima di tornare alle rispettive vite.

AMICI 17: VALENTINA VERDECCHI RASSEGNATA AL RITIRO?

Per Valentina Verdecchi sono ore di grande ansia. Nel corso del secondo serale di Amici 17, la ballerina della squadra bianca si è fatta male e, pur non avendo nulla di rotto, deve stare a riposo. Il verdetto arriverà solo sabato quando il dottore la visiterà nuovamente per verificare il suo recupero. Valentina, però, appare quasi rassegnata al suo destino. Delusa e arrabbiata al tempo stesso, anche per le continue critiche che riceve da Alessandra Celentano, convinta che si sia fatta male perché non abbia piena consapevolezza del suo corpo, Valentina sta cercando di essere ottimista, ma il suo atteggiamento appare quello di una persona che potrebbe fare le valigie da un momento all’altro. Nonostante abbia ricevuto l’assegnazione per il terzo serale, la ballerina continua ad essere giù di morale.

© Riproduzione Riservata.