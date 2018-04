Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati, perchè? / Il motivo non si sa: “È colpa di entrambi!”

18 aprile 2018 Valentina Gambino

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. La notizia è stata data dalla fashion blogger che alcune ore fa, tramite le Stories di Instagram ha ufficializzato la separazione dal deejay veronese che ha condiviso con lei moltissime esperienze di vita. Giulia e Andrea infatti, si sono conosciuti durante il trono classico di Uomini e Donne. Damante nel ruolo di tronista, dopo la precedente relazione d’amore con Giorgia Lucini (anche lei passata dal trono e poi finita a Temptation Island) è arrivato da Queen Mary con tutta la voglia d’innamorarsi e fare sul serio. Dopo tanti tira e molla, Damante ha deciso di uscire fuori dal programma tra le braccia di Giulia che, fin dalle prime battute ha conquistato il suo cuore. Tra di loro probabilmente è stato un colpo di fulmine e dopo Uomini e Donne, i due sono andati a convivere a Verona. Successivamente, hanno superato indenni ben due Grande Fratello Vip, nonostante le polemiche. Giulia infatti, durante il percorso televisivo di Andrea, ha dovuto fare i conti con la sua gelosia cercando di tenere a freno Asia Nuccetelli. Lui invece, ha lottato con le unghie e con i denti per difendere la fidanzata dagli strafalcioni e le accuse di omofobia.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, fine della storia

Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo più di un anno di convivenza, hanno deciso di chiudere la loro relazione d’amore. A darne notizia proprio la diretta interessata, tramite una serie di Stories sul suo profilo ufficiale di Instagram dove spiega la situazione annunciandolo senza filtri ma con molta commozione. “Sapete che sono una ragazza diretta che va dritta al punto e mi sembra giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Ve lo dico perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso e per questo motivo, dopo aver condiviso tutte le esperienze belle con voi, vi dico anche questo. Ovviamente i panni sporchi si lavano in casa […] ma non aveva senso continuare a far finta di nulla. Posso dirvi che secondo il mio punto di vista è che quando una relazione finisce è sempre colpa di entrambi”. Giulia afferma anche che non ci saranno altre comunicazioni ufficiali a riguardo, concludendo con: “Per il resto tutto ok!”, la coppia quindi, di comune accordo dopo l’ufficializzazione, ha deciso di trincerarsi dietro il silenzio senza dare ulteriori spiegazioni a nessuno. Gli estimatori rispetteranno il delicato momento dell’ex coppia? A tal proposito, le famose “bimbe di Giulia” hanno appena condiviso un post social abbastanza indicativo: “Silence”, si legge.

