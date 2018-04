Ballando con le stelle 2018/ Francisco Porcella confessa: "Questo show è una porta verso il mio sogno"

18 aprile 2018 Anna Montesano

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Il pubblico di Ballando con le stelle è rimasto piacevolmente sorpreso dalla bravura e dal coraggio di Francisco Porcella che sabato sera, nel corso della diretta, ha deciso di ballare nonostante l'infortunio al braccio. E, seppur con un braccio solo, il modello ha conquistato un ottimo punteggio per il tango ballato con la sua maestra Anastasia Kuzmina. D'altro per lui, Ballando con le stelle, è una porta verso un mondo che tanto lo attrae, quello dello spettacolo, e che non può lasciar andare con tanta facilità. Lo ammette nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, nel numero in edicola questa settimana, dove dichiara: "Mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo, Ballando rappresenta il mio primo timido passo per entrare in questo settore, anche se faccio già il modello per un noto brand".

Francisco Porcella rivelazione di Ballando 2018?

Francisco Porcella svela che il suo grande sogno sarebbe quello di fare l'attore, ovviamente dopo studi appropriati. Al momento però, il modello sta dando anima e corpo nell'avventura a Ballando con le stelle, dove si è dedicato alla danza per la prima volta. "Prima di cominciare questa avventura, non avevo fatto mai neppure una lezione di ballo. - ammette Porcella - È tutto nuovo per me, ma così stimolante. Sto cercando di imparare la tecnica, ma anche l'interpretazione, così da risultare il più credibile possibile in queste nuove vesti". Ce la sta mettendo davvero tutta Francisco che, anche grazie ad Anastasia Kuzmina, potrebbe essere la vera rivelazione di questa edizione di Ballando con le stelle.

