Barbara D'Urso, opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5/ Imitano Aida Nizar all'esordio al Grande Fratello 15

Pomeriggio 5, gli opinionisti si inginocchiano di fronte a Barbara D'Urso e imitano la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 15

18 aprile 2018 Anna Montesano

Opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5

La presenza di Aida Nizar nella casa del Grande Fratello 15 farà molto discutere. Già la sua presentazione fuori dalla nota porta rossa nel corso della diretta di martedì, ha spiazzato molti telespettatori. Spiazza anche gli opinionisti che Barbara D'Urso ha invitato nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Serena Garitta, Biagio D'Ainelli, Lory Del Santo e non solo guardano esterrefatti la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa - che poi non l'ha lasciata passare - del Grande Fratello 2018. "Lasciami inginocchiare e baciare la terra italiana. Barbara, sei un angeloooooo. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Niente sarà più come prima. Non vi deluderò. Credete nei vostri sogni, adoriamo la nostra vita", queste le parole di Aida.

OPINIONISTI IMITANO AIDA NIZAR A POMERIGGIO 5

La Nizar ha infatti esordito inginocchiandosi per baciare il pavimento, dando il via a un vero e proprio monologo di ringraziamento per Barbara D'Urso e per l'Italia. "Sarò io a trionfare" ha poi dichiarato, anticipando che sarà lei a vincere il programma. Tornati in studio, ecco che però il pubblico si trova di fronte ad una scena altrettanto surreale: gli opinionisti della D'Urso sono tutti di fronte alla conduttrice, inginocchiati e ripetono, a mo di verso, le parole della Nizar. La conduttrice è molto divertita e non riesce a trattenere le risate di fronte alla scenetta, chiaro indizio che gli opinionisti della D'Urso non abbiano particolarmente apprezzato il comportamento di Aida che sicuramente, nella casa, scatenerà non poche discussioni...

