Baye Dame Dia / L'italo-senegalese che canta "La società dei magnaccioni" (Grande Fratello 2018)

Baye Dame Dia, l'italo-senegalese si presenta cantando in romanesco ''La società dei magnaccioni'', la sua storia è fatta anche di sofferenza per superare il razzismo. (Grande Fratello 2018)

18 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Baye Dame Dia, Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello ci regala la storia di Baye Dame Dia che è sicuramente un personaggio molto interessante. Nel rwm di presentazione questo giovane ragazzo di 29 anni italo-senegalese ci racconta come da piccolo sia arrivato in Italia dalla sua famiglia adottiva che descrive con toni entusiastici, definendo Giovanna e Luigi due persone fantastiche. Questi gli hanno dato la possibilità di una vita migliore come voleva la sua madre naturale che aveva perso il marito a un mese dalla sua nascita. Baye Dame ha dovuto superare fin da piccino il razzismo nei confronti del colore della sua pelle e racconta come il papà gli abbia dato la forza per reagire, sottolineando che lui non era nero ma marrone. Ci troviamo di fronte a un ragazzo estroso e sicuramente uno dei personaggi più interessanti. Gli editori hanno probabilmente capito le sue potenzialità e per questo hanno deciso di presentarlo tra gli ultimi.

PRONTO A CONQUISTARE TUTTI COL SUO CARATTERE ECCENTRICO

Baye Dame Dia è il nuovo protagonista del Grande Fratello che ha conquistato tutti subito con il suo grande carattere. L'italo senegalese ha sconvolto tutti prima ancora di entrare in casa quando ha cantato in un romanesco molto marcato ''La società dei magnaccioni''. Cresciuto in Italia ha un accento decisamente forte e se andiamo oltre il colore della sua palle non possiamo che trovarci di fronte a un ragazzo italiano al 100%. Simpaticissimo e frizzante di sicuro porterà brio all'interno della casa più famosa della televisione con un carattere davvero al di fuori di qualsiasi aspettativa. Sarà interessante conoscerlo meglio perché sono bastati pochissimi minuti per capire che ci troviamo di fronte a un potenziale vincitore del programma, anche perché il pubblico non potrà che innamorarsi di lui, vedremo come si comporteranno i coinquilini della casa più famosa della televisione.

