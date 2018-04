Beatrice Borromeo mamma bis/ È nato il secondo figlio di Pierre Casiraghi: maschio o femmina? È mistero

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, è nato il secondo figlio della coppia. Al momento non si conosce se sia maschietto o femminuccia, a breve tutti i dettagli

18 aprile 2018 Anna Montesano

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

E' nato il secondogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, con cinque settimane d'anticipo rispetto alle previsioni. Non sappiamo ancora il sesso del nascituro e al momento non se ne conosce neanche il nome ma si sa che è nato all’ospedale Princess Grace di Monaco, nel Principato di Montecarlo. A darne notizia la rivista Chi. Ricordiamo che per la coppia si tratta del secondo figlio dopo la nascita del primo figlio Stefano Ercole Carlo, nato il 28 febbraio del 2017. Il parto in anticipo hacolto di sorpresa papà Pierre Casiraghi, che si trovava a Palma di Maiorca per la preparazione delle gare di vela di Copa del Rey ed è dovuto tornare a casa in fretta. Chi riporta che comunque è riuscito ad arrivare in tempo per accogliere il suo nuovo nato e, poi, è corso a casa per recuperare il primogenito Stefano e portarlo in ospedale per fargli conoscere il nuovo arrivato.

Beatrice Borromeo al settimo cielo dopo un momento difficile

La neo-mamma Beatrice Borromeo, di recente, ha raccontato al Fatto Quotidiano una spiacevole vicenda che l'ha vista protagonista. Infatti ha scoperto di essere stata operata inutilmente da Giorgio Maria Calori, primario del Gaetano Pini ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Secondo altri ortopedici ha commesso degli errori. Dopo una caduta, avevo il ginocchio dolorante. Un dolore sopportabile, ma dopo tre o quattro giorni sono andata a farmi visitare all'Ortopedico Gaetano Pini. Mi è capitato il dottor Calori il quale mi ha detto che avevo il menisco lesionato in due punti e che bisognava operare con assoluta urgenza il giorno stesso. Mi ha spiegato che non c'era posto al Pini, ma che sarebbe riuscito a trovarmi una stanza, a pagamento, alla clinica privata La Madonnina. Ho accettato. Altri ortopedici mi hanno detto che l'intervento era inutile".

