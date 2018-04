Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, incontro segreto/ Senza Silvia Provvedi e Iannone, pomeriggio insieme

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, incontro segreto in un hotel di Milano: l'ex re dei paparazzi prima va a casa della showgirl e poi i due trascorrono un pomeriggio insieme.

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Incontro segreto per Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Almeno stando a quello che si legge in esclusiva su Oggi che, nel numero in edicola da giovedì 19 aprile, ricostruisce le tappe di un incontro che i due ex fidanzati hanno cercato di tenere nascosto. Prima di vedersi in un lussuoso hotel di Milano, però, Corona si sarebbe presentato a casa della showgirl argentina. La presenza dei paparazzi avrebbe lo avrebbe a mollare la presa rinviando l’incontro con quella che è stata una delle donne più importanti della sua vita. Secondo quanto scrive Oggi, Corona che ha lasciato da poco il carcere per seguire un percorso di riabilitazione in una comunità di recupero, avrebbe poi visto Belen in albergo dove i due sarebbero rimasti insieme un intero pomeriggio. I due avranno sicuramente tante cose da dirsi. Per l’ex re dei paparazzi, non è stato un momento facile mentre Belen sta vivendo un momento magico sia professionalmente che privatamente. Nonostante i due si siano lasciati da molti anni, l’affetto c’è ancora come ha dimostrato più volte la Rodriguez rilasciando anche dichiarazioni pubbliche con cui si è sempre augurata di poter vedere Corona fuori dal carcere. Dopo aver riconquistato parte della sua libertà, così, Fabrizio ha deciso di trascorrere qualche ora con l’ex fidanzata.

BELEN RODRIGUEZ E FABRIZIO CORONA, INCONTRO SENZA I FIDANZATI

All’incontro di Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non avrebbero partecipato i rispettivi partner, Silvia Provvedi e Andrea Iannone che, secondo Oggi, in quei giorni erano lontani da Milano: Silvia a Roma per un evento e il pilota impegnato con il Gran Premio di MotoGp. Un incontro che, però, al settimanale Oggi non è sfuggito e di cui riporta in esclusiva tutti i dettagli. Le storie d’amore di entrambi, però, procedono a gonfie vele. Corona è sempre legatissimo a Silvia Provvedi a cui ha anche chiesto di sposarlo nonostante lei abbia deciso di prendersi ancora del tempo mentre Belen è sempre più felice, serena e innamorata del suo Andrea che, ogni giorno, la fa sentire “la donna più bella del mondo” con le mille attenzioni che ha per lei. Quello tra Belen e Corona, dunque, sarebbe stato un incontro amichevole per raccontarsi gli ultimi anni in cui hanno avuto delle esperienze molto diverse.

