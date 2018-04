Bobby Solo/ La figlia Veronica Satti al Grande Fratello 15: Cristiano Malgioglio attacca il cantante

18 aprile 2018 Anna Montesano

Bobby Solo

Nella prima diretta del Grande Fratello 15 si parla di Bobby Solo. Un argomento abbastanza inaspettato ma che si spiega quando Barbara D'Urso presenta tra i concorrenti Veronica Satti, sua figlia "respinta", come la conduttrice sottolinea nel corso della diretta. Una questione molto delicata quella del rapporto tra Bobby Solo e sua figlia che dichiara come, da 13 anni, non abbia più rapporti con lui. Tra i due c'è stata anche una causa finita in tribunale dovuta dalla richiesta di Veronica di un mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università. Causa che la ragazza ha vinto, per poi chiarire, intervistata a Domenica Live, che “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti i modi a incontrarlo”.

LE ACCUSE DI CRISTIANO MALGIOGLIO AL GF 15

La voce di Bobby Solo, anche dopo queste accuse, non si è fatta sentire. Neanche quando sua figlia Veronica ha lanciato in diretta un appello: “Non me ne frega niente dei soldi, voglio solo il tuo amore. Ho rinunciato alla causa, e ai soldi, voglio vedere mio fratello e passare una giornate insieme, una giornata si spera di tante altre”. E nello studio del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio accusa il noto cantante per il comportamento che ha con la figlia: "Ma che padre sei? Roberto basta, vieni e abbraccia tua figlia" chiede l'opinionista. Bobby Solo ascolterà l'appello della figlia e di Malgioglio? Chissà che questa avventura non possa finire con un colpo di scena e riconciliare una volta per tutte padre e figlia.

