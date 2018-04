Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 18 aprile: sentenza omicidio Marco Vannini

Chi l'ha visto?, in onda oggi, mercoledì 18 aprile, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa della sentenza sull'omicidio di Marco Vannini.

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli torna in onda oggi, mercoledì 18 aprile, alle 21.15 su Raitre, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma che, oltre ad aiutare i parenti di persone scomparse a ritrovare i propri cari, si occupa anche dei più importanti fatti di cronaca. Questa sera, Federica Sciarelli torna ad occuparsi dell’omicidio di Marco Vannini, il bagnino di 21 anni di Cerveteri ucciso a Ladispoli la sera del 17 maggio 2015 da un colpo di pistola mentre era nella villetta della famiglia della sua fidanzata. I genitori di Marco chiedono giustizia da anni e questa sera tornano in tv, ospiti di Chi l’ha visto, per commentare la sentenza prevista proprio per oggi. Dell’omicidio di Marco è accusata, di omicidio volontario, tutta la famiglia Ciontoli. L’accusa ha chiesto 21 anni di carcere per Antonio Ciontoli e 14 anni per la moglie e i due figli mentre per Viola, fidanzata di Marco, accusata di omissione di soccorso, l’accusa ha chiesto due anni di reclusione.

LA SENTENZA SULL’OMICIDIO DI MARCO VANNINI

L’attesa sull’omicidio di Marco è attesissima dalla famiglia Vannini che, nella scorsa udienza del processo, si è sentita oltraggiata dalle parole dei legali degli imputati. “Sono uscita dall’aula di proposito perché non volevo sentire le solite bugie e menzogne, le solite strategie. Continuano ad oltraggiare il nome di mio figlio e noi nel sostenere che abbiamo detto delle bugie. Sono una persona di grande dignità, l’ho sempre dimostrato e continuerò a dimostrarla. Loro (i Ciontoli, ndr) non devono prendersela con le televisioni, con i giornalisti. Loro devono prendersela solo con loro stessi per quello che non hanno fatto per mio figlio. Cancello ormai da mesi i giorni sul calendario che mi separano da quella che è solo la prima battaglia”, ha dichiarato la signora Marina come riporta Terzo Binario. Federica Sciarelli commenta la sentenza con i genitori di Marco.

