Cristina Plevani Vs Simone Coccia/ "Questo faceva lo spogliarellista? Parliamone!" (Grande Fratello 15)

Cristina Plevani attacca Simone Coccia Colaiuta dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018. "Questo faceva lo spogliarellista, parliamone!"

18 aprile 2018 Anna Montesano

Cristina Plevani

Tra gli spettatori della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello c'era anche la vincitrice del primissimo GF Nip, Cristina Plevani, che ha deciso di commentare passo dopo passo questo esordio. Le critiche da parte dell'ex gieffina arrivano subito e sono soprattutto per Simone Coccia Colaiuta, concorrente del Grande Fratello 2018 e fidanzato della onorevole Stefania Pezzopane. "Questo faceva lo spogliarellista, parliamone. - scrive la Pevani - Io capisco l'autostima ma ragazzo mio pensi davvero che il tuo problema saranno le donne?! Ma manco in cartolina te la faranno vedere". Ci va giù dura Cristina Plevani con Simone Coccia, che sta già scatenando sul web molte critiche da parte del pubblico del Grande Fratello 2018. Se per il fidanzato della Pezzopane ci sono critiche, la Plevani ha solo complimenti per Barbara D'Urso.

Cristina Plevani e i complimenti per Barbara D'Urso

L'ex gieffina infatti scrive: "Sono passati 18 anni ed è normale che oggi il reality vada a braccetto con lo spettacolo; quest'anno ancora di più dato che la conduttrice dovrà tenere alta l'attenzione su 3 programmi televisivi e far sì che il suo pubblico si spalmi nelle diverse fasce orarie. - nota Cristina Plevani parlando di Barbara D'Urso - Ecco perché tra i concorrenti ci sono i "suoi" ospiti: ha a disposizione le storie personali e parecchio materiale video. Si può dire che se la canta e se la suona ma solo alla fine sapremo che risultati porterà a casa. Come dice lei è una donna che divide: o piace o non piace. Sicuramente è una professionista e sa fare il suo lavoro, non si limita a presentare o a leggere un gobbo, decide molto nei suoi programmi. Se poi toccate la simpatia beh...e' soggettiva", conclude.

