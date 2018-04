DANILO AQUINO / Il concorrente accusato di razzismo e omofobia: le sue parole sui social (Grande Fratello 15)

Danilo Aquino, concorrente del Grande Fratello 15, accusato di razzismo e omofobia: ecco le frasi finite nell'occhio del ciclone dopo la sua presentazione.

18 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Grande Fratello

Danilo Aquino, tecnico delle lavatrici nato e cresciuto a Tor Bella Monaca nella periferia di Roma, è stato uno dei concorrenti ad aver varcato ieri sera la porta del Grande Fratello 2018. Classe 1986, celibe, ha raccontato di avere avuto una storia d'amore importante e di essere stato pronto alle nozze. Ma quando il lieto evento era imminente, lui ha scoperto che la fidanzata era ancora innamorata del suo ex e ha chiuso ogni rapporto con lei. Fin dalla sua prima apparizione, Danilo ha dimostrato di essere persona diretta, poco interessata alle apparenze e di non temere il confronto con le altre persone, come da lui stesso annunciato nella scheda di presentazione. Ma proprio questo suo carattere, sta scatenando nelle ultime ore un gran polverone nei social network. I fan del Grande Fratello, allarmati da alcune sue dichiarazioni fatte davanti alle telecamere, non ci hanno messo molto a ricostruire le abitudini del concorrente, trovando alcune sue forti affermazioni pubblicate nei social network.

DANILO E LE PRESUNTE DICHIARAZIONI OMOFOBE E RAZZISTE

Sono passate solo alcune ore dalla prima puntata del Grande Fratello 2018 e c'è già la prima accusa di razzismo ed omofobia. Protagonista di affermazioni più che discutibili è il romano Danilo Aquino, che in passato non si è tirato indietro esprimendo pesanti critiche contro i migranti e non solo. Ad essere finite nell'occhio del ciclone sono alcuni suoi post relativi a Tiziano Ferro, che non ha mai negato la sua omosessualità, messo a paragone con il rocker Tiziano Ferro. Parole forti che parlano di "stranezza" ed "emozioni differenti". E che dire poi delle parole alla comunità dei nigeriani? In questo caso Danilo ha un consiglio per loro e più in generale per i migranti che vengono accolti in Italia. Affermazioni che certo non fanno piacere al popolo del web, che già chiede immediati provvedimenti da parte di Barbara d'Urso e della produzione del Grande Fratello. E considerando la sensibilità dimostrata in passato dalla conduttrice per questi temi, è davvero difficile pensare che la questione possa finire tanto velocemente nel dimenticatoio.

