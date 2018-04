David Rossi, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ “Poche prove”. Monteleone: “Neanche io so se è omicidio”

David Rossi, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene: “Molti sospetti, poche prove”. Antonino Monteleone: “Neanche io so se è omicidio”. Le ultime notizie sulla morte del capo comunicazione Mps

18 aprile 2018 Silvana Palazzo

David Rossi, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene

David Rossi si è suicidato o è stato ucciso? La domanda resta, nonostante mesi di indagini e inchieste giornalistiche sulla morte del capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena nel marzo del 2013. La procura di Siena ha archiviato il caso come suicidio, mentre “Le Iene” nei loro servizi si sono sbilanciati su una tesi differente. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha allora messo alle strette Antonino Monteleone, autore dei servizi per il programma Mediaset, contestandogli di aver dato una svolta diversa, cioè di aver spostato l'attenzione dalle indagini sulla morte di David Rossi ai festini che potrebbero aver avuto una connessione con un presunto insabbiamento delle stesse. «Un fonte qualificata e molto influente a Siena, l'ex sindaco Piccini, che ha lavorato per Mps con Rossi, ci ha suggerito di indagare su cosa accadesse nelle ville vicino Siena...». Eppure Piccini nel 2014 scriveva che Rossi si gettò dalla finestra. «Sai, i politici... Forse sposò quella tesi pensando che fosse la più conveniente politicamente». Nonostante abbia seguito attentamente il caso, la “Iena” Antonino Monteleone nutre ancora molti dubbi su questa misteriosa morte. «Non ho l'ambizione di risolvere il caso, troppe prove sono andate perse. Se David Rossi si è suicidato? Non lo so».

DAVID ROSSI, SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO LE IENE

Tra le contestazioni che Selvaggia Lucarelli ha fatto ad Antonino Monteleone ce n'è una che riguarda l'intervista all'ex funzionaria, in realtà «ex vigilessa licenziata perché andava al mare anziché a lavorare, con decine di querele e hater di fama sul web e denunciata pure da un amico di Rossi». La Iena non ha rivelato l'identità della sua fonte, ma ha ammesso di non averla presentata come «autorevole». Il giornalista ha quindi difeso il suo lavoro: «Mi sono fatto il culo per questa inchiesta e lo stesso culo me lo sto giocando. Se questa cosa conduce a esiti che demoliscono la mia credibilità, mi sono suicidato. Più io di David Rossi». Monteleone ha poi rilanciato con una frecciatina: «Non sono abituato a giornalisti che intervistano giornalisti su quello che fanno». In effetti la Lucarelli lo ha accusato di non aver raccontato in maniera neutra la vicenda. «Non dite nulla sui tagli che si procurava da solo David Rossi sui polsi. Ne aveva parlato con la figlia Carolina», dice la giornalista a Monteleone, secondo cui ciò «non era fondamentale per sostenere che si possa essere suicidato». Per Lucarelli dunque ci sono molti più sospetti che prove.

© Riproduzione Riservata.