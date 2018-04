Diego Abatantuono voce di Earth / Il film nelle sale per la Giornata della Terra: "La mia svolta ecologista"

Diego Abatantuono voce di Earth, il film nelle sale per la Giornata della Terra. Il noto attore sottolinea il motivo per il quale ha deciso una svolta ecologista nella sua vita personale.

18 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Diego Abatantuono voce di Earth

Diego Abatantuono si è raccontato al QN, spiegando la sua svolta ecologista che l'ha portato a prestare la voce al film Earth - Un giorno straordinario. L'attore spiega anche cosa si prova a fare il doppiatore: "Non è il mio lavoro questo, ma l'ho fatto davvero molto volentieri pensando anche ai miei figli e i miei due nipoti. Forse far vedere il bello può essere ancora più efficace che mostrare il degrado. Chiunque vedrà questo film credo che il giorno dopo diventerà ambientalista. Si domanderà come preservare questo splendore". Un Diego Abatantuono che presenta un film di cui è fiero di aver fatto parte. Parole importanti anche su quello che noi potremmo fare per preservare l'ambiente: "Dalle mie finestre di casa a Milano vedo sempre anziani in canottiera in casa. Pensavo che il motivo era legato alle medicine per avere rapporti sessuali. Macchè! E' perchè si tengono sempre i riscaldamenti al massimo, non serve a nulla e si danneggia l'ambiente. Un tempo se succedeva qualcosa di negativo nel quartiere la gente si preoccupava. Ora si subisce senza reagire". Quali saranno le soluzioni?

IL FILM NELLE SALE PER LA GIORNATA DELLA TERRA

Domenica 22 aprile sarà la Giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale di tutto il mondo porterà a diversi eventi in giro anche per l'Italia. Tra questi la messa in onda nelle sale cinematografiche del film Earth a cui Diego Abatantuono ha prestato la voce come narratore. Il film si intitola Earth - Un giorno straordinario per la precisione ed è stato diretto da Richard Dale e Peter Webber. Nella versione americana la voce del narratore è prestata da un altro grandissimo attore, Robert Redford. Il documentario prodotto dalla BBC è una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della terra, un omaggio al nostro pianeta che ci invita a riflettere anche su tutto quello che facciamo giorno dopo giorno. Girato in 4K e con un audio dolby Athmos vuole ricreare nelle sale cinematografiche quello che si proverebbe a visitare parti straordinarie del nostro mondo.

© Riproduzione Riservata.