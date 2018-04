EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA / Dal coming out ai progetti di coppia, ospiti a Ieri, Oggi, Italiani

Eva Grimaldi e Imma Battaglia saranno ospiti della puntata odierna di Ieri, Oggi, Italiani: la coppia parlerà del proprio outing e dei progetti per il futuro.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia saranno due delle ospiti più attese della puntata di 'Ieri, Oggi, Italiani' in onda in seconda serata su Rete 4. Il tema dell'appuntamento odierno sarà la famiglia italiana, analizzata nell'evoluzione storica dagli inizi del ‘900 fino ai modelli attuali. A partire da questa sera, e anche per la puntata successiva, ci sarà però una novità: Rita dalla Chiesa sarà infatti sostituita dalla giornalista Luisella Costamagna. Eva Grimaldi e Imma Battaglia parleranno della relazione e del coming out che hanno dovuto affrontare per informare le rispettive famiglie di questo amore. Qualche mese fa, l'attrice e la politica, avevano rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nella quale avevano raccontato la loro felicità dopo sette anni di amore e i loro progetti per il futuro. Tra di essi, il desiderio di formare una famiglia completa con dei bambini: "Ora ci piacerebbe avere un figlio, o al massimo adottare un bambino profugo. Sarebbe molto bello, ne abbiamo anche parlato più volte, ma siamo anche consapevoli della nostra età e dell'impossibilità di mettere al mondo un figlio", aveva confessato la Battaglia.

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA A IERI, OGGI, ITALIANI

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, ospiti questa sera a Ieri, Oggi, Italiani, parleranno della loro famiglia e della storia d'amore che non conosce ombre, dopo più di sette anni di frequentazione. La stessa attrice, che in passato era balzata alle cronache per la sua relazione con Gabriel Garko, qualche tempo fa aveva confessato al settimanale Chi di essere felice al fianco della persona più importante della sua vita: ""Imma è la mia compagna e anche la mia terapista. Ero dislessica e balbuziente. Ma con Imma sono guarita e ho scoperto me stessa. (..) Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica. Anzi, mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale. Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un'altra donna". La Grimaldi ha anche spiegato quanto sia stato difficile annunciare in famiglia i propri sentimenti per Imma: dopo diversi fidanzati maschi e un marito, tutti sono rimasti stupiti di questo cambiamento. Ma se la figlia, che aveva già dei sospetti, ha compreso tale scelta, ben più complicata è stata la reazione del fratello.

