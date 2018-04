Fausto Brizzi indagato per violenza/ Ultime notizie: denunce “tardive”, inchiesta verso archiviazione

Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento

18 aprile 2018 Silvana Palazzo

Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale (Foto: da Facebook)

Fausto Brizzi è indagato per violenza sessuale: tre giovani donne hanno denunciato il regista, quindi la procura di Roma ha formalizzato l'iscrizione nel registro degli indagati. Le presunte vittime hanno raccontato di essere state «costrette a subire le sue avances» o di essere state «molestate». Nei prossimi giorni la decisione sul procedimento, ma l'indagine rischia di essere archiviata perché due esposti sono stati presentati dopo la scadenza dei sei mesi prevista dalla legge, e nel terzo caso non ci sarebbero sufficienti elementi per dimostrare l'aggressione. La notizia è stata lanciata dal Corriere della Sera, secondo cui le tre ragazze un paio di mesi fa hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. Pur sapendo che il codice penale fissa un termine di sei mesi per la presentazione della denuncia, hanno voluto provare comunque ad avere giustizia o comunque ad uscire allo scoperto. Le verifiche, coordinate dall'aggiunto Maria Monteleone, sono state affidate al pubblico ministero Francesca Passaniti. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione finale.

FAUSTO BRIZZI, DOPO LA FASE PENALE QUELLA CIVILE?

Il problema della denuncia “tardiva” è emerso subito dopo le prime interviste che alcune aspiranti attrici avevano rilasciato alla trasmissione “Le Iene”, a cui avevano raccontato di essere state invitate da Fausto Brizzi nel suo loft per un colloquio di lavoro o un provino, finendo per essere obbligate a subire rapporti. Le giovani avevano dichiarato di aver avuto «paura di non essere credute» o di provare «vergogna per quello che era successo». Il caso rischia di essere archiviato ma, come riportato dal Corriere della Sera, non si esclude che le tre ragazze, chiusa la fase penale, decidano di aprire un contenzioso in sede civile. Il regista dal canto suo si è sempre difeso sostenendo di «non aver mai avuto nella mia vita un rapporto che non fosse consenziente», ma le ricostruzioni delle donne - almeno una decina sono andate in tv - erano simili nei dettagli e nelle modalità che Fausto Brizzi avrebbe usato per adescarle.

