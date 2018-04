GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Uomini e donne: la dama pensa ancora al cavaliere?

18 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma e Giorgio

Come ogni mercoledì, anche oggi le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne saranno i protagonisti del pomeriggio di Canale 5. Ancora una volta sotto i riflettori ci sarà Gemma Galgani. Nel corso della puntata verrà mostrato l’ormai tradizionale video-sfogo della dama torinese che parla della borsa regalata da Giorgio Manetti ad Alessandra, molto simile a quella che il fiorentino regalò a lei tempo fa. Evidentemente Gemma non riesce o non vuole lasciarsi alle spalle la storia con Giorgio, che aveva detto di aver definitivamente archiviato qualche settimana fa. In una gustosa video anticipazione della puntata di oggi, si assiste alla conoscenza da parte di Gemma Galgani di un nuovo corteggiatore, Marco, toscano come Giorgio Manetti. “Io mi chiamo Marco, vengo da Cecina, in provincia di Livorno..non ti posso dire che sono innamorato di te e che ti voglio bene, l’unica cosa che ti posso dire è che mi piacerebbe conoscerti!”, dice il cavaliere. Ma Gemma non sembra molto colpita, forse allarmata dal fatto che anche lui è toscano…

Gemma Galgani incontra i fan?

Nel bene e nel male, Gemma Galgani è la vera star del trono over - complice anche le infinte discussioni con l’opinionista Tina Cipollari - e negli anni ha conquistato numerosi fan che la seguono nel programma ma anche sui social. Sulla sua pagina Facebook seguita da oltre 173.000 persone spesso appaiono messaggi di fan che le chiedono di poterla incontrare: “Cara Gemma noi ti difendiamo dalle critiche perché ti vogliamo bene… però almeno ogni tanto rispondi e visto che siamo in parecchio abitanti a Torino non sarebbe male incontrarti e magari prendere un caffè ciao cara Gemma sogni felici”, ha scritto qualche giorno fa una fan. Inaspettatamente la Galgani ha risposto lasciando intendere di voler organizzare al più presto un incontro con i suoi sostenitori: “Caterina, avevo pensato di organizzarlo per il mio compleanno ma poi faceva freddo. Credo che lo farò all’aperto con tutte voi e faremo una merenda insieme! Avevo già previsto dove, come e quando!”.

