Grande Fratello 2018, Eliminato Simone/ Filippo e Valerio in nomination, Barbara D'Urso

Grande Fratello 2018, la prima puntata emette già una sentenza: eliminato Simone. Aida Nizar litiga con Malgioglio e Filippo-Valerio finiscono al televoto.

Grande Fratello - Barbara D'Urso

La prima puntata del Grande Fratello 2018 miete già una vittima. Simone è il concorrente eliminato dopo una nomination a fine serata e Filippo-Valerio si scontreranno al televoto della prossima settimana. Ma partiamo con ordine, dall'inizio. Dopo quindici lunghi anni Barbara D'Urso si riprende il Grande Fratello. Lo fa con spregiudicatezza e tante novità. La puntata parte forte con la presentazione del primo concorrente, il romano Danilo. Segue l'incontro in piscina con la bella Aida Yespica, poi l'arrivo del calciatore Matteo e della sensuale Patrizia. In studio ci sono Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, reduci dall'edizione VIP del GF. Gli opinionisti di Barbara D'Urso restano nell'ombra, anche perchè la carne al fuoco è tanta e il tempo vola. La puntata infatti proseguirà oltre l'orario previsto, Barbara non aveva fatto i conti con alcuni fuori programma. Aida Nizar, per esempio, ha tenuto le telecamere su di sè per diversi minuti, con uno show che scaramanticamente parlando non promette nulla di buono per lei: "Avete di fronte la vincitrice del Grande Fratello 2018".

La lite di Aida Nazir con Cristiano Malgioglio

"Ma da dove arriva questa?" è la domanda che si è posto Cristiano Malgioglio dopo aver ascoltato Aida Nazir. La concorrente spagnola ha completamente monopolizzato la parte finale della puntata, con una interminabile lista di buoni propositi per il suo Grande Fratello: "Vi prometto che non deluderò nessuno. Per favore, chiedo a tutto il mondo di non arrendersi mai e proteggere i propri sogni. I sogni sono importanti. Se conosco Cristiano? Non sento. Io voglio dire che adoriamo la nostra vita. Adoriamo la nostra vita, adoriamo la nostra vita, adoriamo la nostra vita”. La spagnola divide già il pubblico, mentre in studio tutti sono dalla parte di Cristiano: “Io sono sconvolto ma chi diavolo è questa basta mandatela via è irritante. Dalla Spagna ce l’hanno mandata qua...”. Aida Nizar è un fiume in piena, la D'Urso è costretta a placarla per riprendere in mano le nomination, da dove emergono i nomi di Filippo e Valerio per il televoto e l'eliminazione di Simone.

Da Mariana ad Alberto detto Tarzan

Anche Mariana ha rischiato di essere tra gli eliminati. Inizialmente Matteo e Danilo avevano deciso di salvare Patrizia e Alessia in una finta nomination tra le ragazze, che ha poi visto la giovane finire nel tugurio con Simone per una prova coi palloncini. Non si trattava di Simone dei tre Super Boni, ma di una vecchia conoscenza di Lucia Bramieri, altra concorrente dal caratterino difficile. Tra i nuovi volti del Grande Fratello c'è pure Alberto detto Tarzan, alla ricerca di nuovi stimoli dentro la casa. Come non citare la voglia di rivalsa di Veronica Saffi, la figlia respinta da Bobby Solo. "Ho la mia verità non ho niente da temere" ha detto poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Con Barbara si è parlato del difficile rapporto coi familiari, ma anche la voglia di viversi a pieno questa esperienza e chissà, magari un giorno di riabbracciare suo papà. Altro personaggio degno di nota è senza dubbio Angelo, il ken italiano che saprà sicuramente come far parlare di sè fuori dalla casa. Lo stesso discorso vale per Baye Dame Dia, il bizzarro ragazzo di colore di cui Barbara non riesce a pronunciare nemmeno il nome.

Eliminato Simone, nomination tra Filippo e Valerio

Non è andata benissimo ai tre super boni. Simone eliminato al primo colpo, Valerio e Filippo in sfida al televoto. Alla fine ne resterà soltanto uno. Nelle prime nomination, il voto delle ragazze ha valenza doppia. Mariana, rientrata in casa, ne approfitta per regolare i conti con Matteo e Danilo. Quest'ultimo è dispiaciuto per lo scherzo del Grande Fratello e non smette di ribadirlo. Che ci sia già un interesse nei suoi confronti? Difficile dirlo. Di certo la produzione ha imposto la divisione maschi e femmine per la prima notte. Danilo osserva con interesse un po' tutte le donne, ma come ha precisato nelle nomination stesse nessuna ha fatto breccia nel suo cuore: "E' ancora troppo presto per esprimersi. Vediamo nei prossimi giorni" ha detto in puntata. Come detto la serata si allunga a tarda notte, fino ai titoli di coda. A giudicare dalle prime opinioni raccolte sui social, la nuova edizione con Barbara D'Urso al comando è destinata a grandi traguardi. Partito già adesso il conto alla rovescia per la prossima puntata.

