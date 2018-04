Heather Parisi, cachet spaziale? / Serale Amici: ecco quanto prenderebbe a puntata la ballerina

18 aprile 2018 Valentina Gambino

Heather Parisi ad Amici 17: cachet stellare?

Heather Parisi (già soprannominata "Hater" dal popolo della rete), pare avere preso un compenso record per partecipare al serale di Amici 2018 nel ruolo di giudice della commissione esterna: verità oppure no? Secondo Dagospia, la ballerina americana tornerà a casa con le tasche belle piene. "“Hater” Parisi è tornata in Italia per far parte della commissione esterna di Amici, la showgirl scoperta da Pippo Baudo avrebbe accettato solo in cambio di alcune condizioni. Coccolatissima dalla Fascino: albergo di lusso per lei e la sua famiglia, van, parrucchieri e truccatori a disposizione. Non solo, si mormora che la Parisi avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 50mila euro a puntata (per un totale di nove appuntamenti). Sarà vero?", si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino. Naturalmente l’indiscrezione sta già facendo il giro della rete e non certo in maniera positiva. Ed infatti, la bionda era già stata attaccata dagli estimatori del programma per via di alcuni piccati commenti durante le prime due puntate. Le fan di Biondo in particolare, pare non abbiano particolare simpatia per la Parisi.

Nel frattempo, Heather Parisi ha già ricordato il comportamento di un precedente giudice del programma e, in attesa di scoprire se smentirà oppure no, si attendono altri battibecchi sia con Simona Ventura che con Alessandra Celentano. Il commissario esterno del serale di Amici, non lascia mai niente al caso ed anzi, non si tira indietro di fronte scontri e prese di posizione. “Non volevo abboccare all’amo della qui presente disco-bambina, ma sono stata accusata di non conoscere l’italiano e di altro”, aveva specificato proprio Simona durante la scorsa puntata e in riferimento al suo giudizio su Biondo. La ballerina americana però, ha risposto per le rime in più di una occasione. La nipote del molleggiato, esattamente come SuperSimo, l’ha accusata di essere una bambina oltre a considerarla “Ridicola”. Visto che la Parisi esprime senza problematiche il suo parere, staremo a vedere se confermerà oppure no il cachet stellare di Amici.

