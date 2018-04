IL CACCIATORE/ Anticipazioni 18 aprile 2018: nozze e trappole per Saverio (finale di stagione)

Il Cacciatore, anticipazioni del 18 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Lucio Raja organizza un incontro con Saverio, poco prima del matrimonio del pm.

Il Cacciatore, in prima Tv assoluta su Rai 2

IL CACCIATORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 18 aprile 2018, andrà in onda la sesta ed ultima puntata de Il Cacciatore, in prima Tv assoluta. Sarà composta dagli episodi 11 e 12, dal titolo "Freaks" e "Sì, lo voglio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Saverio e Mazza sono sulle tracce di Tony, grazie alla soffiata ricevuta da Di Pasquale. L'autista di Bagarella entra nel palazzo che si trova di fronte all'abitazione del Procuratore, cosa che fa sprofondare Mazza in una forte preoccupazione. Il pm non riesce infatti a capire come Don Luchino sia riuscito a nascondersi a pochi passi da lui e teme che la famiglia possa subire una vendetta da parte della mafia. Anche Di Pasquale inizia ad avere paura che gli altri detenuti scoprano che è diventato collaboratore di giustizia e decide di non dare più alcuna informazione su Bagarella. Saverio però trova il modo di convincerlo a continuare, creando uno strategemma per evitare che il pentito dia nell'occhio. Intanto, Bagarella rivela a Tony di voler cambiare del tutto la propria vita. Per l'autista è uno smacco, soprattutto perchè nei pani del mafioso sembra non rientrare tutto ciò che lo riguarda.

Brusca invece continua a tenere in prigionia il piccolo Giuseppe, mentre Mazza spinge la figlia a lasciare la città per qualche tempo. Saverio invece non riesce a scoprire grazie a Giada dove si sia nascosta la donna assieme alla figlia. Dopo aver intuito che cosa sta succedendo, Bagarella decide di pianificare un attentato per prendere di mira la Procura. Intanto, Monica raccoglie le preoccupazioni del marito e lo spinge a parlare con il boss per chiarire che cosa succederà alla loro famiglia una volta che avrà lasciato la città. Tony scopre così che il piano di fuga di Bagarella lo riguarda direttamente. L'autista e la famiglia dovranno infatti seguirlo nella sua fuga, dato che la Polizia potrebbe usarlo contro di lui. Saverio e Mazza invece iniziano a creare il terreno adatto per l'arresto di Bagarella, che riescono a fermare subito dopo la sua uscita dal negozio di jeans. Per la Procura si tratta di un grande evento, anche se a farne le spese sarà lo stesso Tony, che verrà arrestato subito dopo il boss. Saverio però deve ancora risolvere il caso di Giuseppe: sembra che il ragazzino sia stato nascosto in una località segreta e Bagarella non intende rivelare dove si trovi. L'interrogatorio al boss infatti non porta da nessuna parte. Mentre Giada rivede un'amica, Brusca scopre dai notiziari che il boss è stato arrestato. Per il sicario si tratta dell'occasione giusta che attendeva da tempo e che intende sfruttare per portare avanti i propri affari nel campo delle armi e della droga. Anche l'interrogatorio di Tony si rivela un fallimento, anche se Saverio farà di tutto per garantirgli la protezione della Procura. Per il pm è essenziale trovare Giuseppe, motivo per cui la lotta portata avanti fino a quel momento non potrà essere vista come una vera vittoria. Elia però non può tollerare che continui a sentirsi ossessionato dal caso e decide di dargli qualche giorno di sospensione, che Saverio sfrutta per raggiungere Giada e chiedere la sua mano.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 11 "FREAKS"

Sembra che la sospensione abbia fatto bene a Saverio, che si avvicina sempre di più al giorno delle nozze con Giada. Il pm però verrà avvisato che gli affiliati di Bagarella sono pronti a creare un piano per farlo uscire di galera. Il suo lavoro ritornerà così a bussare alla sua porta, pronto ad impedirgli di pensare davvero alla famiglia che si sta creando con la fidanzata. Brusca tra l'altro verrà incaricato di gestire un punto importante del piano per l'evasione del boss, data la sua forte esperienza in materia di esplosivi.





ANTICIPAZIONI EPISODIO 12 "SI', LO VOGLIO"

Per Brusca sarà un momento di gioia non riuscire a liberare Bagarella. Il piano dei complici si concluderà infatti in un fallimento e così il sicario può ritornare ai suoi progetti ambiziosi. Il piccolo Giuseppe però è ancora prigioniero del clan ed inizia a rappresentare un vero e proprio ostacolo. Nel frattempo, Saverio riceve ancora una volta un contatto con qualcuno del suo passato: si tratta di Lucio Raja, che preme per incontrarlo di persona. Anche se Saverio è sicuro che si tratti di una trappola, decide comunque di recarsi all'appuntamento.

© Riproduzione Riservata.