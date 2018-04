Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: la dama pronta a gettare la spugna?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over si trovano in una situazione di stallo che non riescono a sbloccare.

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono protagonisti di un’intensa quanto burrascosa relazione che ha appassionato il pubblico del programma, ma la loro storia non sembra destinata al lieto fine. In video anticipazione del trono over Ida appare seduta al centro dello studio mentre spiega a Maria De Filippi la situazione tra lei e il cavaliere tarantino: “Discutiamo sempre per le stesse cose…”, dice la dama Bresciano chiamano in causa anche Sossio Aruto, tra i motivi di discussione di lei e Riccardo. Ida, evidente sconsolata, afferma: “Cerco da parte sua amore, voglio essere inondata di sentimenti, cerco questo, ho bisogno di questo se lui non riesce a darmelo…”. Il cavaliere non risponde, lasciando Ida nello sconforto… La loro storia giungerà al capolinea o riusciranno a invertire la rotta?

Ida e Riccardo: fine di un amore?

Sui social Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più discusse. I due infatti sono riusciti ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne che sperano di vederli uscire dallo studio insieme: “Dai Ida e Riccardo, mettetevi insieme così potete andare a Temptation Island”, “Francamente io Ida e Riccardo non riesco a superarli. Li amo troppo assieme” e “Qualcuno mi spieghi perché Ida e Riccardo nn escono dal programma insieme”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Altri, invece, non capiscono l’atteggiamento remissivo della dama: “Ida ama Riccardo, Riccardo ama se stesso”, “Provo pena per Ida, ma come si fa a diventare zerbino così?!” e “Ida quanto sei pesante… basta non ti vuole vai oltre… non ti vuole”.

