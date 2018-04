Il Cacciatore 2, ci sarà?/ Anticipazioni: Davide Merengo conferma: la seconda stagione è in fase di scrittura

Il Cacciatore 2 ci sarà? La conferma nel corso del Festival internazionale dedicato alle serie tv, dove il regista Davide Merengo ha annunciato che la nuova stagione è in fase di scrittura.

18 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Montanari è Il Cacciatore

È ufficiale, dopo il successo ottenuto dalle prime dodici puntate, la seconda stagione de Il Cacciatore si farà. La conferma è arrivata qualche giorno fa, quando nel corso della la prima edizione di Canneséries, il prestigioso Festival internazionale dedicato alle serie tv, Francesco Montanari, che nella fiction interpreta con successo il procuratore Saverio Barone, ha ottenuto il premio come miglior attore protagonista. Inoltre, secondo quanto riportato da Variety, uno dei due registi della serie tv, Davide Merengo, avrebbe annunciato, proprio in occasione della presentazione del cast al Festival, che gli autori sono da tempo impegnati nella stesura di nuove sceneggiature che daranno un seguito alle indagini del procuratore Barone. Da ciò si evince che gli attori e gli addetti ai lavori potrebbero già ritrovarsi sul set nei primi mesi del 2019, il che renderebbe Il Cacciatore 2 pronto per la messa in onda già a partire dal 2020.

PRESTO UNA NUOVA STAGIONE

Se l'idea che questa sera, con la messa in onda della dodicesima e ultima puntata, si chiuda il ciclo dedicato alle indagini del procuratore Saverio Barone, niente paura: la serie tv ispirata al libro "Il cacciatore di mafiosi" di Alfonso Sabella, avrà la sua continuazione con un secondo capitolo. Non è ancora chiaro cosa succederà ne "Il Cacciatore 2", ciò che però sembra essere ormai certo è che la fiction in onda su Rai Due, grazie al successo conquistato con le sue prime dodici puntate, si rinnoverà con una nuova stagione. A conferma di ciò, gli ottimi risultati in termini di ascolti, che hanno visto la serie tv attestarsi a quota due milioni di telespettatori in media con uno share pari circa all'8%, senza contare i dati di streaming sulle piattaforme web. Variety ha annunciato inoltre che i diritti on demand della serie tv per l'Italia sono stati acquisiti da Amazon Prime Video, così come successo per altre fortunate serie tv Rai come "I Medici", "Il giovane Montalbano" e "Rocco Schiavone".

