Isabella Rossellini: "io, stuprata a 15 anni"/ "Non denuncio, ma dico sì al movimento #MeToo"

Isabella Rossellini racconta la violenza subita quando aveva 15 anni: l'artista dice no alla denuncia dopo 48 anni e approva il movimento #Metoo spiegandone i motivi.

18 aprile 2018 Redazione

Isabella Rossellini - Foto Instagram

Isabella Rossellini, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vulture, ha parlato della violenza subita quando aveva solo quindici anni. L’artista, pur comprendendo l’importanza del movimento #MeToo rivela di non aver voglia di denunciare. A violentare la Rossellini fu un ragazzo di un anno più grande di lei. Da quel terribile episodio è passato tantissimo tempo e Isabella Rossellini non vede il motivo per cui dovrebbe tirare fuori quella storia dopo 48 anni. “Che cosa accadrebbe se la gente iniziasse a dire: "No, ora devi dire il suo nome"? Non so cosa faccia ora: potrebbe essere sposato, potrebbe avere dei figli. In Italia sono una superstar, se facessi il suo nome gli rovinerei la vita”, dichiara Isabella Rossellini che è convinta della sua posizione anche perché, all’epoca, le donne erano vittime di molti pregiudizi. Sua madre Ingrid Bergman, infatti, provò sulla propria pelle il dolore di essere emarginata per aver avuto una relazione extraconiugale. Una cultura che esiste ancora oggi e che le donne stanno cercando di cambiare ma “non penso che la soluzione sia individuare questa persona e distruggere la sua vita”.

ISABELLA ROSSELLINI APPROVA IL MOVIMENTO #METOO

Avendo vissuto il dramma della violenza, Isabella Rossellini approva la nascita del movimento #Metoo. «La cosa più interessante – spiega ancora a Vulture - è come questo movimento sia riuscito a mostrare tutti i modi in cui le donne possono essere ridotte. Lo stupro è un modo di far del male che tutti possono riconoscere. Ma ci sono tanti altri modi per far del male a una donna. Può essere il tuo capo che ti dice: "Mi piace questa gonna su di te". È un complimento, ma ti sminuisce. È come quando la gente mi dice: "Sei così bella per la tua età"». La Rossellini, infine, si dice felice che sia venuto a galla il problema delle violenze perché, dice, la Rossellini “tutte le donne sono state molestate almeno una volta, ma non se ne era mai parlato prima”. Femminista convinta, spera che gli uomini imparino a rispettare le donne.

