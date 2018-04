Isola dei Famosi 2018/ Nadia Rinaldi, rivelazioni shock: "L'Isola per me è stata un incubo, ecco perché"

Dopo l'Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi decide di rompere il silenzio e, a DiPiù Tv, svela: "Mai mi sarei aspettata che questo reality sarebbe stato un incubo"

18 aprile 2018 Anna Montesano

Nadia Rinaldi, Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi 2018 si è conclusa con la vittoria di Nino Formicola, e adesso sono in molti a dover e voler dire la propria su quanto accaduto in Honduras. Chi, a show concluso, è pronto a vuotare il sacco è Nadia Rinaldi, grande protagonista di questa edizione seppur la sua avventura in Honduras si è conclusa settimane fa. Intervistata per il settimanale Di Più Tv, l'attrice romana ammette che quest'avventura si è rivelata essere ben diversa da quanto si aspettava. "Sono partita con tanto entusiasmo, pronta ad affrontare tutti i disagi che da lì a poco si sarebbero presentati, pur di ricavarne un arricchimento emozionale, a livello interiore. - Però svela - Mai però mi sarei aspettata di vivere un incubo". Il riferimento è al ben noto cannagate che ha visto protagonista, in primis, Francesco Monte, accusato da Eva Henger. Nadia Rinaldi svela che da qui è iniziata la svolta per questa sua avventura all'Isola dei Famosi, visto che quanto rivelato da Eva Hengere le ha causato "insulti e contumelie".

Isola dei Famosi, frecciatina di Nadia Rinaldi ad Alessia Mancini?

La Rinaldi rivela: "Mi son voluta tenere fuori non per questione di omertà o perché volessi fare la scimmietta che non vede, non sente e non parla; ma perché in passato [...] ho avuto un incidente di percorso che mi ha fatto soffrire enormemente, lasciandomi segni indelebili". Una questione che il pubblico ben conosce e che la Rinaldi ha già precisato nel corso di questi mesi. Quello che però l'ex naufraga vuole fare è mandare un chiaro messaggio ai compagni di questa avventura. "Cercate di vivere con più serenità qualsiasi esperienza che vi capiterà in futuro - tuona Nadia - perchè credo che in un reality come L'Isola dei Famosi sarebbe stato più importante trasmettere emozioni e valori, oltre che la propria professionalità, invece di colpire le persone nella intimità e nel dolore di un vissuto". Frecciatina ad Alessia Mancini?

