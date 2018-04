L'ANGOLO ROSSO -COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai Movie il film con Richard Gere (oggi, 18 aprile 2018)

L'angolo rosso - Colpevole fino a prova contraria, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Richard Gere e Bai Ling, alla regia Jon Avnet. Il dettaglio.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST RICHARD GERE

Il film L'angolo rosso - Colpevole fino a prova contraria va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 1997 da Jon Avnet, regista di grandi successi internazionali come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Sfida senza regole e Qualcosa di personale. Nel 2017 ha curato la regia di Three Christs. Nel cast di attori principali de L'angolo rosso - Colpevole fino a provare contraria troviamo uno straordinario Richard Gere, affiancato da personaggi come Bai Ling, Bradley Whitford, Byron Mann e Tsai Chin. Quest'ultimo, che interpreta il personaggio di Chairman Xu, è un attore cinese apparso in diverse pellicole action di successo del calibro di Wendy Wu: Guerriera alle prime armi, La vendetta di Fu Manchu, gente 007 - Si vive solo due volte e The blood of Fu Manchu. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ANGOLO ROSSO - COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Jack Moore, giovane e talentuoso legale di un'importante emittente televisiva americana. Durante un suo soggiorno lavorativo a Pechino, Jack trascorre la notte con una donna conosciuta la sera prima. Al suo risveglio l'amare sorpresa. La donna con la quale ha dormito viene ritrovata morta nella stanza d'albergo in cui hanno soggiornato assieme. La polizia cinese non ci pensa su due volte ed arresta Jack, contestandogli fin da subito il reato di omicidio, di cui lui si professa assolutamente innocente. Mentre il governo statunitense non sembra essere disposto a scendere in campo per tentare una mediazione, Jack è costretto a fronteggiare da solo l'intero sistema giudiziario cinese, privo di meccanismi democratici. Nel professare la sua innocenza a gran voce, Jack trova una preziosa alleata, l'avvocatessa Shen Yuelin che crede alla versione dell'uomo.

