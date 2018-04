LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 18 aprile: Ron canta "Tu non mi basti mai" di Dalla

Questo pomeriggio, mercoledì 18 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

18 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, mercoledì 18 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma ha raccolto 1.200.000 spettatori con il 11,7% di share nella prima parte e 1.582.000 telespettatori con il 15,41%. nella seconda. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Marco Liorni parlerà di come nascono le canzoni e con lui in studio ci sarà Ron, grande amico di Lucio Dalla. Il cantante di Dorno si esibirà con la bellissima "Tu non mi basti mai", scritta da Dalla e Tullio Ferro. Il brano fa parte del disco "Canzoni" del 1996.

Un ospite gradito

Tra gli ultimi ospiti a La vita in diretta è stato molto apprezzato Don Davide Tononi, parroco di Turrita di Montefalco. Lunedì scorso il sacerdote è stato ospite di Marco Liorni: “tifoso del Brescia che ama Vascorossi, gli sport estremi e che raggiunge i parrocchiani in Vespa”, così è stato annunciato don Davide dal programma di Rai 1. “È stata un’esperienza davvero unica, poter parlare a circa due milioni di persone, per comunicare quella che è semplicemente la vita normale di un sacerdote, che cerca di essere tra la gente e per la gente. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità per essere arrivato sin qui in Rai a raccontare la storia di una vita”, ha commentato a caldo di don Tononi, come riporta Tuttoggi.info. In studio con don Davide c’era anche il giornalista Claudio Bianchini, che al termine della trasmissione ha donato al conduttore Marco Liorni una pubblicazione ufficiale della Giostra della Quintana ed il Quattrino d’argento dell’Ente Giostra della Quintana, invitandolo ad assistere all’edizione della Sfida di giugno.

