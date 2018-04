Lapo Elkann, incidente con la nuova Ferrari/ Apre la portiera ma arriva un'altra auto: 30mila euro di danni

Lapo Elkann, incidente con la sua nuova Ferrari, apre la portiera ma non si accorge dell’auto: 30 mila euro di danni. Piccola disavventura per il rampollo di casa Agnelli a Milano

La Ferrari Azzurra GTC4 di Lapo - Oggi

Piccola disavventura negli scorsi giorni per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli si trovava a Milano con il suo nuovo bolide fiammante, una spettacolare Ferrari personalizzata in tinta Azzurra Lapo, quando è successo quello che non sarebbe dovuto accadere: appena parcheggiato l’auto, Lapo ha aperto la portiera, peccato che non si sia accorto dell’auto che sopraggiungeva in quell’istante. L’impatto con la sua GTC4 è stato a dir poco devastante, come testimoniato dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi. Lapo si trovava nel capoluogo lombardo in compagnia di Gala Kalchbrenner, giovane gallerista con cui era già stato avvistato qualche giorno fa, quando è avvenuto il fattaccio.

30 MILA EURO DI DANNI

Secondo il settimanale, il danno di Lapo non è cosa da niente, visto che per rifare la portiera nonché parte della carrozzeria danneggiata, Elkann dovrà spendere attorno ai 30 mila euro: «Solo il marchietto in ceramica col Cavallino - ha spiegato un carrozziere esperto al giornale - costa duemila euro». Una cifra mostruosa per un comune mortale, decisamente un po’ più leggera per il rampollo di casa Agnelli. Un’auto che era stata presentata solamente poche settimane fa, alla fine del mese di gennaio, e che vantava una serie di personalizzazioni come appunto il doppio colore blu e azzurro, che si ritrovava anche negli interni in pelle e tessuto, e sulle pinze dei freni e sui cerchi. L’esemplare unico di Ferrari GTC4 era stata realizzata da Garage Italia, l’atelier curato proprio da Lapo Elkann.

